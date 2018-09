Daniel Osvaldo destrozó a Guillermo Barros Schelotto tras perder el clásico argentino [VIDEO]

El día después de caer en la propia Bombonera ante River Plate, Daniel Osvaldo salió al frente para destrozar al técnico de Boca Juniors. El exdelantero ‘Xeneize’ tuvo duros calificativos para con el estratega, lo más suave que le dijo es “Guillermo Barros Schelotto llegó a entrenar a Boca, que en Europa ni estuvo, salvo de vacaciones".

Sin embargo, lo más fuerte vino después. “Si quieres echar a un jugador, con la trayectoria que tenía yo cuando llegué a Boca, nos sentamos a tomar un café y que me diga 'busquemos la mejor forma para que salgas', no haces público que me fumé un cigarrillo. No tuvo respeto y fue un cagón".

El exjugador de Boca Juniors y hoy dedicado por completo a su banda de Rock, señaló que no fue el único que se fumó un cigarrillo, sino era casi medio plantel, pero finalmente solo lo echaron a él. Pero mejor que estuve fumando un cigarro en ese momento, porque si no le arranco la cabeza: me puso un minuto y medio en el partido como si tuviera 14 años".

Finalmente, Daniel Osvaldo le dejó un mensaje a Carlos Tévez y su futuro con Boca Juniors. “Ahora a Tevez le está haciendo lo mismo, no se anima a echarlo y lo está provocando de forma sucia", puntualizó en una entrevista para radio Marca.

DATO:

Tras la derrota, Boca Juniors bajó hasta el quinto puesto con 10 puntos, el líder es Atlético Tucumán con 14 unidades. River Palte está cuarto con 10.