Mauricio Pochettino: "Lionel Messi es el número uno"

Mauricio Pochettino lo tiene claro: Lionel Messi es el mejor jugador del planeta en la actualidad. Pese a que el atacante del Barcelona no fue incluido entre los tres finalistas al premio The Best, la 'Pulga' está un peldaño arriba que Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah y Luka Modrić.

Pochettino, técnico del Tottenham, pasó por los micrófonos de la FIFA previo a la ceremonia y no tuvo reparos en afirmar que el "10" es el número uno. Asimismo, dejó en claro que es regalo divino poder verlo derrochando su magia cada fin de semana.

"Para mí, (Leo) es el número uno. Para mí, siempre merece ser nominado y ser premiado. Tener un jugador como Leo es un regalo para los ojos y para el fútbol en sí", agregó Pochettino al ser consultado por el mejor jugador del planeta para la FIFA.

Como se sabe, el croata Luka Modrić ganó el premio The Best 2018 por ser pieza clave en la obtención de la decimotercera Champions League en la historia del Real Madrid y, además, por quedar finalista con su selección en el Mundial de Rusia.

EL DATO:

Lionel Messi registra 33 títulos con el Barcelona.