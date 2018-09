Luka Modric tras ganar el The Best: "Lionel Messi y Cristiano Ronaldo ya tuvieron suficiente"

Luka Modric, figura del Real Madrid, cumplió con los pronósticos que lo daban como eventual favorito en la gala del The Best y se impuso en la categoría "mejor jugador del año" por encima de Lionel Messi, del Barcelona, y Cristiano Ronaldo, de la Juventus, y, entre risas, bromeó por esta decisión del jurado: "Ellos ya ganaron suficientes premios".

Lejos de sentirse superior por haber derrotado a ambos gigantes (Lionel Messi y Cristiano Ronaldo) del balompié, Luka Modric mostró toda su humildad en declaraciones al programa 'El Partidazo de COPE': "Quiero que mañana en el vestuario (del Real Madrid) me llamen Luka, no The Best"

"Como todos me han votado me considero el mejor porque he hecho un año impresionante, lo han decidido mis colegas de profesión. No tenía nada preparado del discurso, salió solo y espero que gustase", agregó Luka Modric.

Cuando fue consultado sobre si recibió las felicitaciones de su viejo amigo Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, respondió lo siguiente: "No tengo el móvil conmigo para ver si me ha escrito Cristiano, pero seguro que lo ha hecho".

Por otro lado, Luka Modric agradeció el gesto que tuvo Lionel Messi al darle su voto durante la elección del The Best.

"Me alegro que Lionel Messi me haya dado los cinco puntos. Me hubiese gustado que viniese a la gala", finalizó.

Cristiano Ronaldo votó por Raphael Varane (primer lugar), Luka Modric (segundo) y Antoine Griezmann (tercero), mientras que Lionel Messi lo hizo por Luka Modric (primer lugar), Kylian Mbappé (segundo) y por el propio Cristiano Ronaldo (tercero)

