MLS: Raúl Ruidíaz anotó el 1-0 del Seattle Sounders sobre Colorado Rapids [VIDEO]

La presencia de Raúl Ruidíaz en la Major League Soccer (MLS) sigue dando que hablar y la tarde de hoy, en una nueva jornada del torneo, se volvió a hacer presente en el marcador. La 'Pulga' puso en ventaja al Seattle Sounders, en el duelo ante Colorado Rapids, a los 22 minutos del partido.

Tras brillar en la Liga MX con el Monarcas Morelia, la 'Pulga' se gana un espacio en la Liga de Estados Unidos a punta de goles. Tras dos fechas sin anotar, el delantero de la Selección Peruana rompió su sequía y su promedio de anotaciones va creciendo conforme van pasando las semanas.

LODEIRO ➡️ RUIDÍAZ@RaulRuidiazM makes it 1-0 with his sixth goal of the season!



