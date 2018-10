Manchester City vs Hoffenheim: Belfodil marcó el sorpresivo 1-0 a los 45 segundos en Champions [VIDEO]

Manchester City visita al Hoffenheim en el Rhein-Neckar-Arena por la segunda fecha del grupo F de la Champions League 2018. El cuadro de Pep Guardiola se vio sorprendido antes del minuto de juego luego de que Ishak Belfodil anotó el 1-0.

El partido apenas había empezado y el cuadro local sorprendió a los locales, gracias a una correcta habilitación a Ishak Belfodil, quien definió contra Ederson Moraes para el 1-0 del Hoffenheim.

1. Nightmare start. Ishak Belfodil goes through and beats Ederson.



