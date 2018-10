Xavi Hernández considera que aún no está listo para dirigir al Barcelona

Xavi Hernández, el mítico mediocentro español ex Barcelona, habló en el programa de 'TV3' 'Els meus pares' y dijo de todo. Aseguró que siente que todavía no está preparado para ser el director técnico del cuadro culé, pero que pronto lo será. Lo que sí aseguró es que está listo para entrenar en países pequeños y está esperando que en mayo del 2019 la UEFA Pro le de la licencia para poder ser entrenador de cualquier club de Europa y el mundo.

"Como jugador me pasaba lo mismo, la gente esperaba cosas de mí antes de tiempo, como cuando se decía que era el nuevo Guardiola y yo aún no lo veía. Ahora es lo mismo, no me veo formado todavía. Hay que tener paciencia", fueron las primeras palabras del jugador del Al Sadd de Qatar. Xavi también confesó lo que se siente bajar de la élite a un fútbol más tranquilo y cómodo para él: "antes estaba en la aureola de competir, con esa tensión y esa presión, y cuando baja el suflé piensas, 'buf, qué bien'".

"Es una contradicción, porque a mí no me gusta ser protagonista, pero cuando juegas en el Barca, eres protagonista. Ahora estoy más natural, tengo más tiempo para todo. Antes no podía, porque desde los 16 años llevas una vida de profesional del fútbol, aunque seas menor de edad, tienes que cuidarte y demás, y ha sido una tensión muy bestia durante muchos años", continúa Xavi Hernández en la entrevista que concedió para el programa mencionado anteriormente.

Real Madrid y Espanyol intentaron contratarlo cuando empezó a lucirse con la camiseta del Barcelona y sobre eso también tuvo unas palabras: "aquello me hizo sentir orgulloso, por esa sensación de sentirse importante. Mi madre me insistió en seguir en el Barca y la verdad es que tenía razón porque ganamos el triplete".