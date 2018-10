Revelaron conversación entre Carlos Vela y mujer transexual

Carlos Vela se encuentra en la mira de toda la prensa mexicana, pero no precisamente por sus goles. Esta vez el goleador ha sido vinculado con una modelo transexual pese a tener esposa e hijos.

Fue la propia chica, Alee Salinas (como aparece en su Instagram), quien publicara en dicha red conversaciones que sostuvo con el mexicano. En estas se lee que el jugador le propone una salida al cine aprovechando su estadía en Guadalajara.

Sin embargo, la mujer rechazó al jugador debido a que sostiene una relación con Saioa Cañibano y además tiene un hijo de nombre Romeo.

Horas más tarde. el delantero de la MLS se encargó de desmentir dichas conversaciones: “Quiero utilizar este medio, mismo en donde se me ha querido difamar. Una persona que no tengo la menor idea quien sea y que jamás he contactado por ningún medio".

Además, el mexicano afirmó que no le desea el mal a nadie: “Ojalá y esta persona logre lo que busca por los medios y formas correctas. No le deseo mal a nadie y menos a un ser humano. Hoy les puedo decir que tengo una familia maravillosa y nada ni nadie va a lograr hacerme daño, y mucho menos con esas intenciones”.