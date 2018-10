Barcelona se pronuncia sobre la posible vuelta de Neymar

El Barcelona le ha cerrado las puertas a Neymar. Uno de los futbolistas que fue estrella con los colores azulgrana no volverá, al menos por ahora, al cuadro donde inició su carrera futbolística en Europa. El vicepresidente del cuadro culé aseguró que en el conjunto de Cataluña no se están planteando el regreso del astro brasileño, quien sí quiere volver debido a que ya no se siente a gusto en París. Neymar se está ofreciendo a retornar, pero desde la entidad blaugrana no quieren saber nada del asunto.

"En la Junta del Barca nadie se ha planteado la posibilidad de recuperar a Neymar, a día de hoy es una cuestión ante la que no se pueda dar respuesta porque nadie la ha valorado", fueron las primeras palabras de Jordi Cardoner, vicepresidente primero del Barcelona. Esta entrevista se la dio a 'SER Catalunya' y mostró un poco de incertidumbre debido a que confesó que fue el propio jugador quien se quiso ir a otro equipo la temporada pasada y no el club quien quiso que realmente se vaya.

"Fue él el que se marchó, otra cosa sería que nosotros no hubiésemos creído en él y ahora le quisiéramos recuperar, pero no es el caso", siguió hablando el directivo del cuadro campeón del fútbol español. No caben dudas de que se volverán a replantear en un futuro no muy lejano en repatriar a Neymar, pero por el momento no es prioridad en tienda azulgrana. El Barcelona ya sabe que el astro brasileño saldrá del PSG sí o si en un par de años, y en ese momento se juntarán en Junta y verán si se da el caso.

Hace unos días, 'Sport' reveló que Neymar ha pactado con los directivos y presidente del Paris Saint-Germain salir en el año 2020 por 215 millones de euros, siete menos de los que costó irse del Barcelona. Si es que se cumple este parámetro, Neymar seguiría jugando la siguiente temporada en el cuadro francés y su objetivo es alzar nuevamente una Champions League, pero con la camiseta del elenco parisino. ¿Qué pasará con el futuro de Neymar? ¿Se irá al Barcelona? Otros lo ponen en Real Madrid...