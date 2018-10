Gerardo Martino dejará de ser entrenador del Atlanta United a fin de temporada

Gerardo Martino dejará de ser el entrenador de Atlanta United a fin de temporada, según el comunicado oficial que transmitió el club norteamericano a través de sus redes sociales: el argentino rechazó la propuesta de extender el contrato y la negociación de ambas partes culminó.

"Atlanta United anunció hoy que Tata Martino se ha negado a extender su contrato con el club más allá de 2018 y continuará al final de esta temporada. El club comenzará inmediatamente una búsqueda global detallada para un reemplazo. Después de negociaciones amistosas entre Atlanta United y Martino sobre la opción de extender su contrato, el entrenador en jefe finalmente tomó la decisión de continuar después de la temporada 2018 por razones personales. Martino no hará ningún comentario sobre su futuro hasta después de la finalización de la temporada", refiere parte de la misiva.

Martino - a través del portal web de Atlanta United - indicó que su decisión de no continuar en la Major League Soccer no se debe a cuestiones económicas. "La decisión no se tomó por razones financieras, las negociaciones con la oficina principal fueron transparentes y justas. Fue simplemente el movimiento correcto para mí y mi familia en este momento", manifestó.

"Esta no fue una decisión fácil de tomar, he disfrutado mucho mi tiempo con el Atlanta United y estoy orgulloso de lo que hemos logrado juntos en tan poco tiempo. La oportunidad de formar un equipo desde el principio no aparece con frecuencia, y estoy agradecido al club y a los fanáticos por confiar en mí para establecer una base sólida aquí en Atlanta. Lo más importante ahora es que el enfoque permanezca en nuestras metas para esta temporada", añadió.

La directiva del Atlanta United agradeció los servicios prestados por parte del Tata. "Estamos muy agradecidos con Tata por su compromiso con Atlanta United y por todo lo que ha hecho para ayudar a construir nuestro club durante nuestros primeros dos años en la liga. Fiel a su estilo, él ha sido un líder increíble y nos ha preparado para un gran éxito en el futuro. Desde el principio, su visión de Atlanta United estuvo alineada con la nuestra, y su nivel de experiencia, talento y liderazgo ha sido extremadamente valioso durante este momento crítico. Se lo extrañará, pero entendemos y apreciamos sus razones para pasar el tiempo con la familia y enfrentar nuevos desafíos", dijo el presidente de dicha institución, Darren Eales.

EL DATO

Gerardo Martino llegó al Atlanta United el 27 de septiembre del año 26. En dos años, logró un récord de 38 victorias, 17 empates y 17 derrotas en todas las competiciones que disputó.