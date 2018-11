Wayne Rooney tendrá su despedida con Inglaterra en amistoso internacional ante USA

El delantero Wayne Rooney tendrá su esperada despedida con la Selección de Inglaterra en la próxima fecha FIFA de este mes de noviembre ante el combinado de Estados Unidos en el encuentro 120 del atacante con la camiseta de su seleccionado

Así la anunció la propia Asociación de Fútbol de Inglaterra mediante un comunicado redactado por el propio Wayne Rooney. El delantero del D.C. United de la MLS es el goleador histórico de su selección superando a figuras como Bobby Charlton.

"Me siento emocionado por volver a jugar con Inglaterra en Wembley otra vez. Quiero agradecer a Gareth Southgate y a la FA que me hayan invitado para ayudar a respaldar a mi Fundación. Jugar por Inglaterra fue el mayor honor de mi carrera, así que hacerlo por 120ª y última vez será un momento particularmente especial para mí. Me parece adecuado que el partido sea contra Estados Unidos y espero que ambos grupos de aficionados disfruten del partido", se puede leer en el comunicado publicado por la FA.

Wayne Rooney debutó en el año 2003 con la Selección de Inglaterra como el jugador más joven en hacerlo. Su último encuentro con su selección se dio en el año 2016 en la victoria de su combinado contra Escocia por 3-0.

EL DATO

El encuentro se jugará en el Estadio Wembley de Londres el miércoles 15 de noviembre frente a Estados Unidos y por ahora no tiene horario confirmado para Perú.