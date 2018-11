Lokomotiv vs Porto EN VIVO: Con Jefferson Farfán, por la fase de grupos de Champions League

Lokomotiv se enfrenta en su visita al Porto por Champions League este martes 6 de noviembre a las 3:00 p.m. (hora peruana) . La transmisión EN VIVO estará a cargo de ESPN+ y las incidencias ONLINE las podrás seguir mediante Libero.pe.

En el Estadio do Dragao, el Porto saldrá por los tres puntos que asegurarían su clasificación a la siguiente fase del torneo. Pese a encontrarse en el primer lugar del Grupo D, todavía no tienen nada definido, ya que solo le lleva dos puntos a su más cercano seguidor: Schalke 04 y lo enfrentarán en la siguiente fecha.

El cuadro portugués viene de una buena racha. De sus últimos nueve encuentros, los dirigidos por Sergio Conceicao han perdido solo una vez (ante el Benfica por 1 a 0) y el resto solo han sido victorias. Es por eso que se encuentran en la cima de la Primeira Liga.

Además, en su último choque con los rusos, los 'Dragones' se lograron imponer por un contudente 3 a 1 en condición de visita con gran actuación de los mexicanos Héctor Herrera y Jesús Corona.

Por su parte, Lokomotiv además de cobrarse la revancha por la dicha derrota en su estadio, saldrá a buscar sus primeros puntos en Champions. Sus otros dos cotejos también fueron derrotas: la primera fue ante el Galatasaray por 3 a 0 y la otra fue ante el Schalke 04 por la mínima.

