Pep Guardiola sobre el penal inexistente a Sterling: "Raheem debió haberle dicho al árbitro" [VIDEO]

El entrenador nacido en Barcelona disparó con todo en respuesta al 'piscinazo' de Raheem Sterling el día de ayer en UEFA Champions League, jugada donde se benefició claramente el Manchester City. Comparándolo con una jugada en la que su equipo fue perjudicado de forma increíble frente al Liverpool en la pasada Liga de Campeones.

Después de haber aplastado contundentemente al Shakhtar Donetsk por un clarísimo 6-0 en condición de local, Pep Guardiola salió a responder todas las preguntas correspondientes al partido y precisamente como era obvio, la acción donde Raheem Sterling cae por haber pateado al césped y el árbitro cobrara la pena máxima.

"Nos dimos cuenta que no era penal. Raheem se lo podría haber dicho al árbitro. No nos gusta sacar diferencias de esa forma", pero automáticamente cuando terminó de decir esto, recordó un hecho pasado para explicar cómo se siente una 'injusticia' parecida: "La temporada pasada, James Milner del Liverpool podría haber dicho que su pase en el segundo gol del minuto 44 era un gol legal. Podría haberlo hecho pero Mateu Lahoz no quiso conceder ese gol".

Además Guardiola fue claro en su posición sobre el tema del Video Arbitraje, el DT sabe que la tecnología es importante para el deporte: Los árbitros deben ser ayudados con el VAR porque ellos quieren hacer un buen papel, no quieren cometer errores. El juego hoy es más rápido, los jugadores son más hábiles y por eso hay que ayudar a los árbitros. Al final solamente lleva tres, cuatro o 10 segundos que alguien avise que no es penal y todo sigue".

EL DATO:

Pep Guardiola llegó al Manchester City como director técnico después del Barcelona y Bayern Múnich.