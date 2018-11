Atlético Madrid: Diego Godín confirma su ausencia de las canchas por 20 días

Convertirse en el héroe del Atlético Madrid tuvo un precio muy alto para Diego Godín. El defensa uruguayo se 'inmoló' y tuvo que jugar los últimos minutos del duelo ante Athletic de Bilbao lesionado porque ya no había más cambios. Su decisión trajo buenos resultados, el 'Colchonero' le dio vuelta al partido en los minutos de adición 3-2 con un gol del zaguero.

Sin embargo; tras acabar el compromiso el central de 32 años terminó muy adolorido y confesó que su lesión en los isquiotibiales -a falta del parte médico oficial- podría tenerlo los próximos 20 días fuera de las canchas, según sus cálculos.

“Sé lo que tengo, me conozco, conozco mi cuerpo, una rotura, que me llevará unas semanas, unos 20 días o un mes. Intenté hacer lo máximo para que no se agravara. Sentado fuera no iba a hacer nada, valía la pena el esfuerzo. Me quedé en ese balón parado. Se te pasa todo por la cabeza pero me quedé para intentar ayudar y gracias a dios ganamos”, sostuvo.

Cabe destacar que con el triunfo Atlético Madrid sumó 23 puntos y quedó a solo uno del Barcelona que hoy enfrenta al Real Betis por la fecha 12.