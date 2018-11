Premier League: Daniel Sturridge acusado de romper reglas sobre apuestas

Un nuevo problema se avecina para Daniel Sturridge, pero esta vez no se trata de una situación física, sino desde fuera de los campos de juego. El delantero de Liverpool ha sido acusado por la Federación Inglesa de Fútbol (FA, en sus siglas en inglés), con un comunicado en su página web, de haber roto las reglas sobre apuestas deportivas.

Habrían sido dos los artículos establecidos por la FA los que no fueron respetados. El primero explica que quien participe de un evento deportivo de fútbol o de cualquier otra competición no debe apostar ni persuadir a alguien para hacerlo durante el desarrollo o resultado. También se incluye al interferir en traspaso de jugadores, convocatorias, actos disciplinarios y el trabajo de entrenadores.

Luego, el segundo artículo que Daniel Sturridge no habría acatado tiene que ver con entregar información clasificada a terceras personas. Las líneas de la normativa explican que los datos que no sean de dominio público no pueden ser utilizadas por otros individuos para realizar las ya mencionadas apuestas.

No obstante, el portavoz del Liverpool dejó en claro que el atacante inglés ha colaborado con toda la información en el proceso por el que viene atravesando. “Daniel Sturridge alegó que nunca ha apostado en el fútbol”, sentenció el directivo. El goleador, que tiene poca continuidad en los ‘Reds’, espera que la situación sea aclarada pronto.