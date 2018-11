MLS: Zlatan Ibrahimovic fue elegido como el mejor recién llegado del 2018 [VIDEO]

La Major League Soccer (MLS) reúne a grandes estrellas del fútbol mundial, algunas en la última etapa de su carrera deportiva. La temporada 2018 del torneo dio la sorpresa cuando la directa de Los Angeles Galaxy anunció la llegada de Zlatan Ibrahimovic al equipo, quien dejaba las filas del poderoso Manchester United de Inglaterra.

Desde su llegada, el delantero sueco mostró su gran nivel y habilidad que tiene de cara al gol, ganándose rápidamente el cariño de los hinchas. Los golazos, asistencias y grandes actuaciones que hizo en los 27 encuentros que disputó Ibra lo ha hecho acreedor de un premio en la MLS, en medio de la recta final del campeonato en disputa.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el torneo de Estados Unidos anunció que Zlatan Ibrahimovic fue elegido como el “Mejor llegado del 2018 en la MLS”. El experimentado atacante anotó 22 goles y asistió a sus compañero en 10 ocasiones, números que lo hicieron más que merecedor del premio en su primera temporada con los Galaxy.

Congrats to @LAGalaxy forward @Ibra_official, the 2018 Newcomer of the Year! 👏 pic.twitter.com/oRMMVC9Zml