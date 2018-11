Agente de Ousmane Dembélé defiende al francés de sus críticos en el Barcelona

Ousmane Dembélé está siendo más un problema que una solución en el Barcelona. El jugador que llegara hace más de un año para ser el reemplazante de Neymar está lejos de acoplarse futbolísticamente al estilo del club culé y es más noticia por sus disciplinas que por su buen rendimiento en el equipo de Ernesto Valverde.

Es tan el malestar que genera Ousmane Dembélé que su compañero Gerard Piqué y hasta su seleccionador Didier Deschamps no han dudado en criticar al futbolista francés, una situación que ha provocado las risas de su agente.

"Todas estas críticas me hacen reír. Empezaron con un supuesto retraso antes de un partido de la Liga de Campeones contra el Inter. Me sorprende que los periódicos tan serios puedan tener esa información, porque Ousmane no llegó tarde. El entrenador confirmó que no estuvo en el once inicial por otra razón, ajena a cualquier retraso", afirmó Sissoko a 'RMC Sport'.

En esa misma línea, el agente de Dembélé explicó lo sucedido en la previa del partido ante el Betis. "Es cierto que Ousmane estaba enfermo. No había dormido en toda la noche, estaba muy cansado. Se perdió el entrenamiento de la mañana y de lo que el club nos ha culpado es de no haber avisado un poco antes para que un médico pueda verle. Lo hizo un poco tarde. Pero estaba enfermo, el club confirmó que tenía una enfermedad gastrointestinal, se perdió el entrenamiento por eso. Y me sorprende que también hagamos una polémica cuando está enfermo", señaló.

Pese a las muchas críticas y al bajo rendimiento del jugador, Moussa Sissoko aseguró que el Barcelona está feliz con el francés. "Ousmane continúa trabajando, está en un club grande, está en la selección nacional y Didier Deschamps lo sigue llamando. Es muy exigente con el comportamiento de los jugadores, y si Ousmane está hoy en el equipo de Francia es porque se lo merece. Tiene 20 años, debe seguir aprendiendo. También hablé con Eric Abidal por teléfono, está muy contento con Ousmane, me dijo que estaba entrenando muy bien", sostuvo.

EL DATO:

El agente de Dembélé restó importancia al hecho que los jugadores del Barcelona no celebraran el gol de Ousmane ante el Rayo Vallecano. "El equipo toma rápidamente el balón si está perdiendo, no estoy seguro de que en Barcelona celebren los goles cuando están perdiendo", sentenció.