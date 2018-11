Piqué y su duro comentario a Dembélé: "El fútbol son 24 horas"

La derrota del Barcelona a manos del Real Betis (3-4), en el Camp Nou, sigue trayendo cola. Los protagonistas sobre el césped quedaron relegados para centrarse todas las miradas en Ousmane Dembélé, quien quedó fuera de la convocatoria por Ernesto Valverde.

El francés debió llegar temprano a su palco para presenciar el choque ante el cuadro bético, sin embargo, se perdió los primeros minutos y ello disgustó a Gerard Piqué, quien tuvo duros comentarios contra su persona. Para el español, el galo no tiene los pies en la tierra.

"Tenemos que ayudar a Dembélé a ver que el fútbol son 24 horas. Hay que vivirlo desde el primer minuto hasta el último. Habrá veces que no es solo hacerlo, sino también aparentarlo", disparó Piqué tras el final del partido.

En España informan que Dembélé llegó tarde a propósito para dejar en claro su molestia con Valverde, quien no lo incluyó en la lista de 18 por falta de compromiso. Ante ello, Piqué explicó que su no convocatoria pasa por un tema futbolístico y no lo que se dice fuera de las canchas.

EL DATO:

Lionel Messi registra 33 títulos con el Barcelona en toda su carrera futbolística.