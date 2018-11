Barcelona vs Betis EN VIVO: con Messi en la lista, 'culés' buscan triunfo en la Liga Santander

Lionel Messi podría reaparecer en el Barcelona vs Real Betis, duelo a disputarse este domingo en el Camp Nou a las 10.15 a.m. (hora peruana) y que le servirá al cuadro 'azulgrana' intentar consolidarse en el liderato de la Liga Santander previo al receso.



Messi y el defensa francés Samuel Umtiti recibieron el sábado el alta médica tras superar sus respectivas lesiones, aunque solo el astro argentino apunta al once titular ante el conjunto sevillano.

Valverde no podrá contar para este partido con el brasileño Coutinho, que estará entre dos o tres semanas en el dique seco por una lesión muscular, y ha dejado fuera de la convocatoria a Ousmane Dembélé por una gastroenteritis.



En su lugar podría tener su oportunidad el brasileño Malcom Felipe de Oliveira, autor del gol azulgrana ante el Inter de Milán (1-1) y podría formar parte del ataque con Lionel Messi y Luis Suárez.



El resto del once seguramente será el habitual con la única excepción de la posible entrada del chileno Arturo Vidal para reforzar la volante y dar descanso al croata Ivan Rakitic.





Por su lado, Real Betis, llega a Barcelona dispuesto a recuperar el vuelo en la Liga, en la que su decimocuarto puesto contrasta con su buena trayectoria en la Europa League, en la que está invicto y lidera su grupo, y con la ilusión de dar la campanada veinte años después de su última victoria en el Camp Nou, por 1-3 en la 1997-98 y con el mítico Luis Aragonés en su banquillo.



Junto con Tello, vuelve al Camp Nou otro jugador formado en la cantera barcelonista, Marc Bartra, que es fundamental en la defensa bética junto con el argelino Aïssa Mandi.





Además, el mexicano Andrés Guardado es factible que vuelva al once, con lo que Canales adelantaría su posición para enlazar en ataque con Loren Morón, una función que ante el Milan hizo Joaquín Sánchez y entonces con el paraguayo Tonny Sanabria en punta.



Alineaciones probables Barcelona vs Real Betis

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Arthur, Arturo Vidal; Messi, Malcom y Luis Suárez.



Betis: Pau López; Mandi, Bartra, Sidnei; Tello o Barragán, Guardado, William Carvalho, Lo Celso, Júnior; Canales y Loren.