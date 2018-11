La fuerte discusión entre Piqué y Luis Suárez tras la derrota del Barcelona [FOTO]

La derrota que sufrió el Barcelona a manos del Real Betis cayó como balde de agua fría para muchos. Y es que a pesar del regreso de Lionel Messi, los catalanes perdieron en el Camp Nou con un abultado marcador.

Tras finalizar el encuentro, el plantel dirigido por Ernesto Valverde se quedó en la mitad del campo para asimilar lo que había pasado. Fue en ese momento en el que Luis Suárez le increpó por una jugada a Gerard Piqué.

Tras ello, el defensor no se quedó callado y respondió: "Ahora me vas a joder por un pase, no me jodas", señaló.

Pese a las fuertes palabras de su compañero, el uruguayo decidió dejar la conversación y se apartó. Sin embargo, las discusiones no quedaron ahí, ya que el español buscó a otro compañero más.

El chileno Arturo Vidal también fue encarado por Piqué debido a una jugada en la que ambos no lograron entenderse. "Si dices 'mía' vale, pero no he escuchado 'yo' en mi vida", expresó el defensa.

Barcelona sigue siendo líder de La Liga, pero la diferencia con sus perseguidores es de solo un punto. Sevilla, Atlético Madrid y Alavés ganaron sus respectivos partidos y se vieron beneficiados con el tropiezo del cuadro culé.