Pique tuvo una bronca con Arturo Vidal después de perder contra el Real Betis [VIDEO]

Cursaba minuto 88 el partido entre 'culés' frente a los 'béticos' y con el marcador dictando un agónico 2-4, el central español Piqué se lanzó por un balón aéreo después un centro de Sergi Roberto, pero según se vio estaba muy forzado, y la pelota salió fuera. Era un momento que pudo haber motivo la remontada.

Pero ese no es el detalle principal, porque atrás aparecía el chileno Arturo Vidal, con una posición más cómoda para rematar con dirección a gol, pero como no hubo una buena comunicación entre ambos cracks, no se concretó que el tanto subiera al marcador y el partido hubiese tenido otra temática.

Ya cuando el partido culminó se puede percibir que "el catalán" se le paró mirándolo directamente al 'Mapocho' y le recrimina a por una expresión poco acertada a la hora de pedir un balón mientras no le quitaba los ojos de encima: "Si dices 'mía' vale, pero no he escuchado 'yo' en mi vida", para detallar y explicara por qué cabeceó él mismo el esférico cuando 'El King' estaba en una posición más clara.

Se puede percibir que Arturo Vidal en respuesta le dice temerosamente: "No pasa nada pero debes ver quien llega, pero no te estoy reclamando, tranquilo". Así es como se gestó este momento incómodo para ambos futbolistas que en redes sociales han mostrado un buena relación. Veremos cómo termina esta situación.

EL DATO:

Arturo Vidal llegó procedente del Bayern Múnich al Barcelona.