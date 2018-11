Deschamps resaltó la impuntualidad de Dembélé en la selección francesa [VIDEO]

Ousmane Dembélé se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que Ernesto Valverde decidiera no ponerlo en la lista de convocados para el partido ante Real Betis, en donde Barcelona perdió por 4-3 en el Camp Nou. El entrenador de Francia, Didier Deschamps decidió opinar al respecto y no tuvo más críticas hacia el joven jugador.

Y es que el ex Borussia Dortmund no acudió el jueves pasado al entrenamiento con el club ‘blaugrana’ y avisó tarde al comando técnico que tenía una gastroenteritis, pero al final no disputó la fecha de la Liga Santander. El técnico de la selección francesa indicó que Dembélé también suele llegar tarde a las concentraciones y a las prácticas, y que siempre tiene una excusa.

"No he intercambiado opiniones con el ‘staff’ del Barça porque no interfiero en el funcionamiento de su club. Ousmane está aquí ahora desde hace un rato. Es cierto que sus retrasos son una pequeña costumbre suya. Conozco sus excusas, se escuda en que no es el único, tiene que entender que esto tiene que cambiar”, recalcó el DT francés.

“Él debe estar un poco más atento. Es un jugador que ha conocido muchas cosas a pesar de su juventud. No me desespero de que sea consciente de que tiene que mejorar estos aspectos. Esta es una situación que se puede repetir. Él debe entender esto tan pronto como sea posible. Cuando se dé cuenta de todo esto y comprenda que no es algo positivo, será bueno para él y para su club”, agregó.

“¿Mano dura? hay diferentes opciones, nadie es perfecto. En los clubs hay reglas y aquí tenemos las nuestras. Los jugadores tienen derecho a equivocarse, después hace falta conocer la gravedad de cada caso, lo ideal es que los jugadores lo hagan todo bien, pero ese nunca será el caso”, finalizó Deschamps.

EL DATO

Ousmane Dembélé fue parte de la selección francesa que salió campeona del mundo en Rusia 2018.