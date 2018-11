Andrés Iniesta ve a Neymar en el Real Madrid

El futuro de Neymar es un tema de nunca acabar. El crack brasileño al parecer, según medios internacionales, no está muy cómodo en el PSG y valora una posible vuelta a la Liga Santander.

Sin embargo, se antoja complicada una posible vuelta al Barcelona por toda la polémica suscitada tras su salida mientras desde el Real Madrid parecen estar dispuesto a recibirlo con los brazos abiertos.

En una entrevista con 'El Larguero' de la 'Cadena SER', Andrés Iniesta fue interrogado sobre Neymar y fue contundente respecto a los rumores que colocan al brasileño como futurible en el Barcelona y en el Real Madrid.

"¿Neymar de vuelta al Barça? Lo veo difícil. Sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo, pero no es una situación fácil para volver", afirmó Iniesta en primera instancia.

"No me dolería verle en el Real Madrid. Son decisiones que pueden pasar. Se reforzarían con un jugador único, pero no dolería. El Barça seguiría contando pese a ello con futbolistas únicos y con un equipo para poder optar a todo", sentenció.

Además, Andrés Iniesta valoró una posible vuelta de Thiago Alcántara al Barcelona. "Está claro que es un jugador de nuestro perfil y sería un gran refuerzo", puntualizó.

EL DATO:

Andrés Iniesta reveló que todavía mantiene contacto con algunos jugadores del Barcelona como Sergio Busquets, Ivan Rakitic o Jordi Alba.