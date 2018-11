¡Última hora! James Rodríguez sufre lesión considerable y es borrado del Bayern Múnich

Bayern Munich marcha en una posición poco conocida, actualmente el cuadro alemán se encuentra en el quinto lugar dentro de Bundesliga, eso es un mal inicio de temporada y nadie lo puede discutir. Ahora el ex equipo de Claudio Pizarro, generó una pésima noticia en el plantel de fútbol, ya que James Rodríguez cayó lesionado el día de hoy miércoles y será baja por todo lo que resta del 2018 como mínimo.

El volante colombiano no la viene pasando nada bien esta temporada y ahora sufre este momento lamentable en su carrera, Bayern Múnich terminó siendo un lugar donde no es feliz y está propenso a lesionarse con mucha continuidad. A sus 27 años aún no ha podido mostrar toda la calidad que se dice tiene.

Pero ¿Qué es lo que le pasó al 'mágico colombiano'?, según los informes que brinda la cuenta principal del Bayern en Twitter, se trata exactamente de un esguince en los ligamentos externos de la rodilla izquierda que le impidieron terminar el entrenamiento matutino de hoy, una lesión que requiere de mucho cuidado y que con un diagnostico inmediato nos dice 'un mes por fuera de la actividad', para después tener que volver a ganar la movilidad en su 'pincel'.

El parte medico oficial de Bayern Múnich, a nombre del médico Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt.dice lo siguiente: ""El Bayern tendrá que prescindir de James Rodríguez en las próximas semanas. El colombiano sufrió un desgarrado en su rodilla izquierda en entrenamiento el martes. Esto dio lugar a una intervención por parte del médico del club. La rodilla de James se inmovilizará inicialmente durante diez días, después de lo cual comenzará la terapia y la rehabilitación".

EL DATO:

James Rodríguez salió del Real Madrid en búsqueda de minutos en Bayern Múnich.