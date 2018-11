Zlatan Ibrahimovic: "Mírame, yo soy Superman en este planeta de terrenales"

Un hombre ligado al deporte desde siempre, que ha aparecido en diversas temporadas de equipos top como Barcelona, ​​Manchester United, PSG y Juventus, admite que siempre ha hecho las cosas a su manera, después de muchos años Zlatan Ibrahimovic acepta que su carrera se rigió siempre a lo que pensó y no escuchó mucho las voces externas, sea para bien o para mal.

Salió de Malmo y hoy se encuentra en Los Ángeles Galaxy haciendo un trabajo importante para una liga como la de Estados Unidos. Pero no todo en la vida del sueco fue alegría, con mucha tristeza y bastante de ironía el proceso de lesión que vivió en la Premier League, cuando fue referencia del Manchester United y tuvo diversas charlas con José Mourinho.

En conversación con la BBC Sport, Ibrahimovic se calificó como un extraterrestre bueno en la actualidad: "Vengo de mi propio planeta, con algo que nadie ha visto". Continuando con un destacado: "Soy un chico de esta zona que creen que es el Gueto (área separada para la vivienda de un determinado grupo étnico, cultural o religioso). Me vieron de manera diferente, no me hicieron sentir bienvenido, no me hicieron sentir como todos los demás, pero vine con otra cosa y ahora siguen eso. Vengo de mi propio planeta, el Planeta Zlatan".

Aquí es donde Zlatan pisa tierra de cuenta sobre su lamentable lesión a la rodilla: "Cuando sucedió, no entendía por lo que estaba pasando, nunca había tenido una lesión grave. Después de mi lesión, cuando fui seleccionado, le dije a José Mourinho: 'No quiero decepcionarte a ti ni a mis compañeros de equipo. Tenías un Zlatan antes de la lesión y tenías uno después de la lesión y no puedo darte el Zlatan al que estás acostumbrado, por eso no te daré este Zlatan porque no estoy listo".

Finalizando con un detalle que nadie había notado, sintió que por primera vez estaba faltándole el respeto a su equipo de ese entonces, Manchester United, con un nivel bajísimo: "En mi segundo año en el United, no me sentía listo, me sentía diferente, era como si estuviera empezando en cero y tuve que enseñarle a mi rodilla cómo jugar al fútbol nuevamente". Después de un tiempo mi confianza creció, necesitaba un nuevo entorno para sentir que me sentía cómodo".

EL DATO:

Zlatan Ibrahimovic dejó un sueldo de 21 millones de euros anuales del Manchester United, por ir a la MLS ganando tan solo 5 millones por temporada.