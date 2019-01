Neymar sufriría de fractura en el quinto metatarsiano que lo dejaría sin Champions League

Las complicadas lesiones parecen no dejar a Neymar. El habilidoso delantero brasileño salió del partido entre PSG y Estrasburgo, por la Copa de Francia, con una dolencia en el pie derecho, luego de las constantes faltas recibidas. De la lesión no se había hablado mucho y, todavía sin los estudios necesarios para conocer la gravedad, se preveía no no tenerlo mucho tiempo lejos de las canchas.

Sin embargo, Le Parisien, medio francés de gran prestigio, reveló que Neymar Jr. sufriría de una fractura en el quinto metatarsiano, situación que le deja en una posición complicada de cara al final de la temporada. La preocupación va principalmente por lo que vivió la estrella brasileña la campaña pasada, también a inicios de año, para ser más exactos del 25 de febrero.

Tras un partido ante el Olympique de Marsella, Ney tuvo que abandonar el campo por la misma lesión, teniendo que ser intervenido quirúrgicamente. La recuperación tomó casi 4 meses, llegando con lo justo al debut con la Selección de Brasil en la Copa del Mundo Rusia 2018. El miedo de vivir la misma situación por parte del PSG es creciente, pero todavía no hay información oficial.

Según el mismo Le Parisien, el médico de la ‘canarinha’, Rodrigo Lasmar, llegará a Francia para examinar a Neymar y ver la situación exacta por la que atraviesa. Además, el medio agrega que el optimismo en el PSG no es muy grande y están a la espera de los exámenes médicos a los que se someterá el ex jugador del Barcelona. Los hinchas y directivos parisinos cruzan los dedos.

El París Saint-Germain, con la Liga 1 prácticamente en el bolsillo, tiene en la mira la Champions League, de la que no quiere despedirse temprano de nuevo. Sin la presencia de Neymar, las opciones de del equipo por superar al Manchester United se reducen. Ante Real Madrid, la temporada pasada, sintieron la baja de Ney.