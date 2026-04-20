El Día de los Patriotas es una de las conmemoraciones más importantes en Estados Unidos, con diversas celebraciones y fechas a lo largo de su historia. Desde hace varios años, se celebra el tercer lunes de abril, en honor a las batallas que dieron inicio a la guerra de Independencia del país. En este 2026, la fecha caerá el 20 de abril.

Día de los Patriotas: cuándo es el Patriots' Day en EE. UU., por qué se celebra y en qué estados es considerado FERIADO

El Día de los Patriotas, conocido en inglés como Patriots’ Day, se celebra como un feriado oficial en seis estados de Estados Unidos: Massachusetts, Maine, Connecticut, Dakota del Norte, Wisconsin y Florida. No obstante, en estos dos últimos, la conmemoración se realiza en fechas distintas, alineándose mejor con la precisión histórica de las batallas.

Día de los Patriotas: cuándo es el Patriots' Day en EE. UU., por qué se celebra y en qué estados es considerado feriado.

En esta esperada jornada, las oficinas estatales, de condado y municipales en los estados que lo observan permanecen cerradas, al igual que las escuelas y bibliotecas. Pese a ello, las oficinas federales, incluida la Oficina de Correo, continúan operando, ya que el feriado no es de carácter federal.

La celebración tiene su origen en una proclamación de Massachusetts en 1894, estableciendo el 19 de abril como la fecha para recordar las batallas de Lexington y Concord, así como la batalla de Menotomy, ocurridas en 1775.

Vale mencionar que aquellos enfrentamientos marcaron el inicio de la guerra de Independencia del país americano, representando un punto de inflexión en el conflicto entre el Reino Unido y las 13 colonias de América del Norte.

No es considerado un feriado federal

Actualmente, no existe una fecha específica para la celebración, ya que no se trata de un feriado federal.

Este evento se conmemora únicamente en seis estados. Wisconsin y Florida son los únicos que conservan el 19 de abril como su día de celebración, mientras que los otros cuatro estados han optado por trasladarlo al tercer lunes de abril (este año, el 20 de abril)