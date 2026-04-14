¡Importante! Cada 14 de abril, desde 1931, se conmemora a nivel global el Día de las Américas, una fecha que hace referencia a la fundación de la Unión de las Repúblicas Americanas en 1890, en el Distrito de Columbia, Estados Unidos. Esta asociación busca brindar apoyo en áreas como comercio, salud, agricultura, geografía e historia, contribuyendo al desarrollo de la región.

Actualmente, la Unión de Repúblicas Americanas ha evolucionado y se conoce popularmente como la Organización de los Estados Americanos (OEA), continuando su labor en pro del progreso y la cooperación entre los países del continente. ¿Qué significa esta fecha?

PUEDES VER: Cronograma de pagos para trabajadores del sector público de abril 2026 vía Banco de la Nación

Día de las Américas: qué se celebra este 14 de abril

El 14 de abril se conmemora como un emblema de independencia y unión voluntaria de todas las naciones del continente americano en una misma comunidad. En los países de Honduras, Guatemala y Haití, la fecha en mención es un día de celebración nacional.

Día de las Américas: qué se celebra este 14 de de abril y cuál es su valioso significado.

Incluso, para este evento anual se compuso un canto dedicado a las Américas, donde se hace alusión a la gran mayoría de las naciones de este continente para festejar que son hermanos independientes en la libertad.

En Estados Unidos y en diversas naciones se llevan a cabo numerosas iniciativas para conmemorar el Día de las Américas.

¿Cuál es el significado del Día de las Américas?

Es bueno saber que el 14 de abril se celebra el Día de las Américas, una fecha que resalta la unión, la paz y la cooperación entre las naciones del continente americano.

La celebración en sí rememora la fundación, 1890, de la Unión de las Repúblicas Americanas, que fue el antecedente de la actual Organización de Estados Americanos (OEA). Mediante esta jornada, se busca fortalecer los lazos entre los pueblos y promover un ambiente de entendimiento y colaboración en la región.