¡Atención! Cada 13 de abril se conmemora el Día Internacional del Beso, una celebración que ha tomado gran importancia en diversas regiones a nivel global. Esta fecha no solo evidencia el significado simbólico de este gesto, sino que también enfatiza su papel como una manifestación de cariño y conexión en las parejas.

Día Internacional del Beso: la importancia de esta fecha y qué tiene que ver Tailandia

Uno de los momentos más emblemáticos vinculados con esta celebración internacional se llevó a cabo en Tailandia, donde una pareja estableció el récord mundial del beso más prolongado documentado hasta ahora.

Día Internacional del Beso: la importancia de esta fecha y qué tiene que ver Tailandia.

Ekachai y Laksana Tiranarat mantuvieron sus labios unidos durante 58 horas, 35 minutos y 58 segundos, superando su propio récord alcanzado en 2011.

Este notable acontecimiento se registró en un concurso organizado para conmemorar el Día de San Valentín en 2013.

Las mejores frases para dedicar por el Día Internacional del Beso

“Un beso dice lo que el corazón calla”.

“Tus besos son mi lugar favorito”.

“Besar tus labios es tocar el cielo”.

“Un beso: el idioma universal del amor”.

“Un beso tuyo ilumina mis días y calma mis noches”.

“Un beso tuyo es mi mejor destino”.

“Que nunca nos falten besos inesperados”.

“No sé qué tienen tus besos, pero siempre me hacen querer más”.

“Eres el motivo por el que mis labios sonríen esperando un beso tuyo”.

“Un beso tuyo es todo lo que necesito para ser feliz hoy”.

“Tu beso es la melodía que alegra mi corazón”.

“Bésame lento, bésame eterno, bésame siempre”.

¿Cuál es el origen del beso?

En toda la historia, se han encontrado múltiples registros que documentan el origen del beso en la humanidad. Entre los más antiguos se destacan los textos hindúes, redactados hace más de 3.500 años.

Asimismo, el Kamasutra, que data del siglo III de nuestra era, comparte evidencias visuales de personas besándose, lo que sugiere que esta práctica tiene raíces milenarias.