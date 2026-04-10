Estados Unidos presenta varias celebraciones a lo largo del año, algunas de las cuales son muy llamativas y, entre ellas, resaltan las que son de lazos familiares. Por ello, una de estas conmemoraciones es el Día Nacional de los Hermanos, conocido como National Siblings Day. Este evento, instaurado en la década de los 90, busca rendir homenaje a la relación entre hermanos y reconocer su importancia.

Día Nacional de los Hermanos: ¿cuándo y por qué se celebra esta fecha en EE. UU.?

El Día Nacional de los Hermanos, popularmente conocido también como el Día Mundial de los Hermanos o National Siblings Day, se conmemora cada año el 10 de abril. Este 2026, la celebración cae hoy, viernes, lo que brinda una excelente oportunidad para disfrutar de momentos especiales con hermanos y hermanas.

Ha sido reconocida por tres presidentes de Estados Unidos, incluido Barack Obama en 2016. No obstante, en México, la festividad se celebra el 5 de septiembre, aunque no es un feriado federal.

Día Nacional de los Hermanos: ¿cuándo y por qué se celebra esta fecha en EE. UU.?

La iniciativa de celebrar este día surgió en 1997, cuando Claudia Evart decidió honrar la memoria de sus hermanos, quienes fallecieron trágicamente a una edad temprana. Evart fundó la Fundación del Día de los Hermanos y, dos años después, la transformó en una organización sin fines de lucro.

La elección del 10 de abril se debe al cumpleaños de su hermana Lizette. Hasta la fecha, 49 estados han emitido proclamaciones para conmemorar oficialmente el día. La festividad ha ganado reconocimiento en diversas partes del mundo, incluyendo México, España, Australia e India. En Europa, países como Portugal celebran el Día de los Hermanos y las Hermanas el 31 de mayo.

Importancia del Día de los Hermanos

Es bueno saber que el Día de los Hermanos se celebra con la finalidad de poder resaltar la relevancia de estas relaciones en la vida de las personas. Un estudio realizado a finales de la década de 1990 señaló que la conexión entre hermanos es la primera que se establece y, posiblemente, la más significativa.

La investigación evidenció que los lazos fraternos influyen en el desarrollo de habilidades sociales, tanto en grupos pequeños como en contextos más amplios.