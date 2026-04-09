¡Mucha atención! Este jueves 9 de abril, en horas de la mañana, arrestó a un hombre mayor tras recibir un reporte sobre su comportamiento sospechoso en el estacionamiento de un Walmart, donde se le observó manipulando un arma. Según los primeros informes, no se registraron heridos durante el incidente.

Walmart: autoridades locales reportan arresto de hombre tras grave incidente con armas de fuego

Este jueves, a las 9.33 a. m., en el Centro Regional de Comunicaciones del Condado de Franklin, en EE. UU., se registró una llamada al 911 alertando sobre un hombre armado en las afueras del Walmart Supercenter, ubicado en Wilton Road.

Walmart: autoridades locales reportan arresto de hombre tras grave incidente con armas de fuego.

A través de un comunicado del Departamento de Policía de Farmington, los testigos señalaron que un individuo entraba y salía de un auto, lo que generó incertidumbre sobre sus intenciones. Ante la situación, los agentes de la policía, junto con los ayudantes del sheriff del condado, se desplazaron al lugar. Como medida de seguridad, el personal de Walmart cerró la tienda de manera temporal.

‘News Center Maine’ y otros portales agregaron que, con el paso de las horas, los oficiales localizaron al hombre en su vehículo. Si bien inicialmente mostró resistencia a las órdenes, fue arrestado sin que se registraran incidentes. En la intervención, la policía recuperó el arma de fuego que había sido reportada.

¿Cuál es la situación actual del hombre?

El hombre, del cual se ha evitado revelar la identidad, fue puesto bajo custodia y trasladado al Hospital MaineHealth Franklin para una evaluación médica.

La atención del establecimiento volvió a su normalidad alrededor de las 9.55 a. m., permitiendo la reapertura del local, y no se reportaron heridos durante el incidente.