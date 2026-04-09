ALERTA MÁXIMA en Walmart de Farmington: autoridades reportan ARRESTO inmediato de hombre tras grave INCIDENTE con armas de fuego
La policía local de Farmington arrestó a un hombre tras un altercado que involucró armas de fuego en un establecimiento de Walmart. ¿Qué pasó? ¿Hubo heridos?
¡Mucha atención! Este jueves 9 de abril, en horas de la mañana, arrestó a un hombre mayor tras recibir un reporte sobre su comportamiento sospechoso en el estacionamiento de un Walmart, donde se le observó manipulando un arma. Según los primeros informes, no se registraron heridos durante el incidente.
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA para inmigrantes indocumentados en EE. UU.: esto es Mobile Fortify, la APP distópica de reconocimiento FACIAL de ICE
Walmart: autoridades locales reportan arresto de hombre tras grave incidente con armas de fuego
Este jueves, a las 9.33 a. m., en el Centro Regional de Comunicaciones del Condado de Franklin, en EE. UU., se registró una llamada al 911 alertando sobre un hombre armado en las afueras del Walmart Supercenter, ubicado en Wilton Road.
Walmart: autoridades locales reportan arresto de hombre tras grave incidente con armas de fuego.
A través de un comunicado del Departamento de Policía de Farmington, los testigos señalaron que un individuo entraba y salía de un auto, lo que generó incertidumbre sobre sus intenciones. Ante la situación, los agentes de la policía, junto con los ayudantes del sheriff del condado, se desplazaron al lugar. Como medida de seguridad, el personal de Walmart cerró la tienda de manera temporal.
‘News Center Maine’ y otros portales agregaron que, con el paso de las horas, los oficiales localizaron al hombre en su vehículo. Si bien inicialmente mostró resistencia a las órdenes, fue arrestado sin que se registraran incidentes. En la intervención, la policía recuperó el arma de fuego que había sido reportada.
¿Cuál es la situación actual del hombre?
El hombre, del cual se ha evitado revelar la identidad, fue puesto bajo custodia y trasladado al Hospital MaineHealth Franklin para una evaluación médica.
La atención del establecimiento volvió a su normalidad alrededor de las 9.55 a. m., permitiendo la reapertura del local, y no se reportaron heridos durante el incidente.
- 1
ALERTA MÁXIMA para inmigrantes indocumentados en EE. UU.: esto es Mobile Fortify, la APP distópica de reconocimiento FACIAL de ICE
- 2
ALERTA ROJA en la gasolinera Walmart del condado de Lebanon: policía busca a sospechoso tras AGREDIR VIOLENTAMENTE a dos personas, incluida una MUJER MAYOR
- 3
ALERTA MÁXIMA en Walmart de Conway: madre de acusado de trágico APUÑALAMIENTO en tienda rompe su silencio tras ARRESTO de su hijo
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90