Día del Niño Peruano 2026: las mejores frases e imágenes para dedicar HOY, domingo 12 de abril

Este domingo 12 de abril, el Perú se viste de fiesta para celebrar el Día del Niño Peruano 2026, una fecha establecida por ley para reconocer la importancia de la infancia en el desarrollo de nuestra sociedad. Más allá de los regalos, este día es una oportunidad perfecta para reafirmar los derechos de los más pequeños y recordarles cuánto los valoramos. Si buscas la forma ideal de expresar tu cariño, en esta nota te compartimos una selección de frases e imágenes para compartir en redes sociales como WhatsApp y Facebook.

Cada segundo domingo de abril se conmemora el Día del Niño Peruano.

Mejores frases e imágenes para dedicar hoy, domingo 12 de abril, por el Día del Niño Peruano 2026

A veces, unas palabras sinceras son el mejor regalo. Aquí tienes opciones de frases e imágenes para dedicar a tus hijos, sobrinos o nietos en este Día del Niño Peruano 2026:

Frases cortas y dulces

¡Feliz Día del Niño Peruano! Que tu sonrisa nunca se apague.

Eres el regalo más grande de nuestra vida.

¡Hoy celebramos tu alegría y tu inocencia!

Un niño es el tesoro más valioso de cada hogar peruano.

Sigue soñando en grande, pequeño gran aventurero.

Tu felicidad es el motor de nuestra familia.

¡Feliz día a quien llena nuestra casa de risas!

Nunca dejes de jugar; esa es tu mejor magia.

Hoy el Perú celebra tu luz y tu futuro.

Eres nuestro motivo para ser mejores cada día.

Frases inspiradoras y educativas

Los niños son los pinceles que pintan de esperanza el futuro del Perú.

Que nadie te quite las ganas de descubrir el mundo. ¡Feliz día!

El futuro del Perú camina hoy con tus pequeños pasos.

Tu curiosidad es la llave que abrirá todas las puertas.

¡Feliz Día del Niño Peruano! Nunca dejes de hacer preguntas.

En cada niño nace la oportunidad de un mundo mejor.

No solo eres el futuro, eres el presente más hermoso que tenemos.

Aprende, juega y crece; el mundo espera tus grandes ideas.

Que tu infancia sea tan grande como tus sueños.

Ser niño es ver el mundo con los ojos del corazón.

El segundo domingo de abril se festeja anualmente el Día del Niño Peruano.

Frases reflexivas para padres y adultos

Cuidar la infancia es asegurar el futuro de nuestra nación.

Escuchemos hoy lo que los niños tienen que decir; su voz importa.

El mejor legado para un niño es tiempo, amor y respeto.

Protejamos la inocencia de nuestros niños hoy y siempre.

Un niño que juega es un niño que aprende a ser libre.

En este Día del Niño Peruano, regalemos abrazos que duren toda la vida.

No críes niños para que sean exitosos; críalos para que sean felices.

La niñez es el jardín donde se siembran los valores del mañana.

Recordar nuestra propia infancia nos hace mejores guías para ellos.

¡Feliz día! Que la protección y el amor nunca le falten a un niño peruano.

Frases divertidas y creativas

¡Feliz día a los expertos en desorden y maestros de la risa!

Prohibido estar aburrido: ¡hoy es el Día del Niño Peruano!

Eres el dueño del control remoto (solo por hoy). ¡Feliz día!

Que tu única preocupación hoy sea decidir a qué jugar.

Un súper abrazo para mi superhéroe favorito.

¡Alerta de diversión! Hoy celebramos a los más pequeños de la casa.

Si puedes imaginarlo, puedes crearlo. ¡A jugar se ha dicho!

Eres el pequeño terremoto que llena de vida mi corazón.

¡Feliz domingo 12 de abril! Que lluevan dulces y alegrías.

Gracias por enseñarme a ver lo increíble en lo ordinario. ¡Feliz día!

El Día del Niño Peruano, segundo domingo de abril, promueve los derechos de la infancia en el Perú.

¿Cuándo es el Día del Niño Peruano y por qué se celebra hoy?

Muchos suelen confundir esta fecha con el "Día del Niño" internacional, que se celebra en agosto; sin embargo, en nuestro país existe una fecha propia por mandato legal. ¿Cuándo es el Día del Niño Peruano? Según la Ley N.º 27666, esta festividad se celebra oficialmente cada segundo domingo de abril.

Este 2026, la fecha central cae hoy, domingo 12 de abril. El objetivo de esta ley, promulgada en el año 2002, no es solo fomentar el comercio o el entretenimiento, sino también servir como un recordatorio para el Estado y las familias sobre la protección integral que merece la niñez peruana.