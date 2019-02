Gabriel Costa: "Me ilusiona ser convocado a la Selección Peruana"

Gabriel Costa vive el mejor momento de su carrera. Y sus últimos meses dan muestra de ello: campeón nacional con Sporting Cristal, autor de 26 goles y 19 asistencias, mejor jugador del Descentralizado 2018, flamante fichaje de Colo Colo y... ¿futuro convocado a la Selección Peruana?

En una entrevista con el canal de su nuevo club, 'Gaby' Costa reconoció su deseo de ser llamado por Ricardo Gareca. "Yyyyyy, me ilusiona, sí, porque obviamente a uno le gustaría estar ahí. Ahora yo tengo que hacer las cosas bien donde esté", sostuvo.

El nacionalizado peruano sabe que para ganarse una convocatoria a la Selección Peruana es imprescindible que la rompa con el 'Cacique'. "Hoy me toca estar en Colo Colo, tengo que estar bien, prepararme, para primero estar bien en el equipo y después, si viene o no la oportunidad (Selección Peruana), ya no depende de mí. Hay que estar preparado nomás", afirmó.

El futbolista de 28 años no dejó pasar la oportunidad de recordar su etapa en el fútbol peruano, precisamente de los dos clubes que lo albergaron: Alianza Lima y Sporting Cristal.

"El fútbol peruano me abrió las puertas profesionalmente, obviamente que estoy muy agradecido de Alianza que fue el equipo que creyó en mí, y después tuve el paso por (Sporting) Cristal que es un club espectacular. Tuve un momento difícil y el club me respaldó, confiaron en mí".

En referencia al fútbol peruano y su repunte en los últimos años, Gabriel Costa acotó: "Yo digo que el fútbol en todos lados es igual. Perú tiene esa calidad de técnica que en muchos países no la hay. Y hay otras cosas que no las tiene Perú también. Pero Perú tiene una calidad técnica y es algo natural. Ahora, gracias a la llegada de Gareca, se le ha puesto un poquito más de intensidad".

EL DATO:

Colo Colo pagó un millón de dólares más el pase de Christofer Gonzales a Sporting Cristal por Gabriel Costa.