Carlos Lobatón negó que haya tenido algo que ver en la salida de Alexis Mendoza

Sporting Cristal no comenzó de la mejor manera el 2019 y tras el corto paso de Alexis Mendoza en tienda rimense, uno de los referentes del equipo decidió hablar acerca de la salida del estratega colombiano que regresó a su país tras inconvenientes en la documentación con un miembro de su comando técnico.

Se trata del capitán celeste, Carlos Lobatón, quien aclaró los rumores que mencionaban que algunos jugadores del plantel se habrían reunido con el presidente Carlos Benavides para manifestar sus molestias por los trabajos del extécnico de Junior.

"No es verdad que nosotros nos acercamos al presidente Benavides para decir que el técnico no trabaja bien. No sabíamos de los papeles que le faltaba a un integrante del comando técnico", declaró Lobatón en Exitosa Deportes.

Además, 'Loba' agregó que "El profesor sí trabajaba, sus entrenamientos eran distintos a la forma de como trabajábamos con otros técnicos de otros países. Él entrenaba sobre el fútbol que hacía en lo táctico, en el once contra once y hacía las correcciones dentro del partido".

El experimentado mediocampista de 39 años también mostró su preocupación ante las partidas de jugadores importantes como Gabriel Costa y Marcos López: "Los jugadores ofensivos cambiaron, se nos habían ido cartas importantes. López nos solucionó la banda izquierda, Gabriel era decisivo y pareja perfecta a Herrera".

En las últimas horas se confirmó que Claudio Vivas volverá a ponerse el buzo de Sporting Cristal para afrontar con los rimenses la Liga 1 y la Copa Libertadores. El estratega argentino estará llegando en las próximas horas a Lima.