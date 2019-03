El nuevo guiño de Zidane a Pogba para que acabe en Real Madrid

En la previa del Real Madrid vs Huesca por una nueva jornada de la Liga Santander, Zinedine Zidane dialogó con los medios y sorprendió con sus palabras sobre Paul Pogba, actual jugador del Manchester United.

"Me gusta mucho el Pogba, no es algo nuevo. Nos conocemos personalmente. Es un jugador diferente. Él contribuye en el campo como pocos. Él sabe tanto defender como atacar", dijo 'Zizou' sobre el volante francés.

Además, agregó que lo quisiera tener en Real Madrid. "Él habló sobre su deseo de jugar en Madrid, si un día existe la posibilidad de dejar el United, ¿por qué no venir aquí?".

Por otro lado, Zidane dijo que no le parece una locura pagar 280 millones de euros por Kylian Mbappé, a quien también tienen en agenda en la institución merengue.

"Hoy en día no podemos decir que un jugador vale 100, 150 o 300 millones; eso lo marcan los clubes. Cuando llegué al Real Madrid, lo hice por 72 millones y dije que me parecía una locura. Sabemos el jugador que es Kylian Mbappé pero no es mío; por lo tanto, no hablaré de él por respeto a él, al PSG, a nuestro club y a mis futbolistas", concluyó.

EL DATO

Real Madrid fichó a Eder Militao para la próxima campaña. Es la primera contratación del nuevo proyecto.