Pelé se reunió con Mbappé y sentenció: "Tiene el estilo de un brasileño" [VIDEO]

El astro brasileño Pelé, para algunos el mejor jugador de todos los tiempos, y la joven estrella del PSG, Kylian Mbappé se encontraron en París y donde el brasileño llenó de elogios al seleccionado francés durante un evento publicitario.

Durante este encuentro, el astro brasileño señaló, entre risas, que Kylian Mbappé tiene un estilo propio de esta parte del mundo: "Tu estilo, tu forma de jugar, son latinos, diría brasileños. Una pena que no hayas jugado en el Santos".

Además, Pelé dejó en claro que Mbappé no será como él, pero que tiene la chance de escribir su nombre en la historia: "Él no puede ser como yo porque mis padres cerraron la fábrica [risas], pero él tiene la oportunidad de tener la misma suerte que tuve en el fútbol. He tenido este regalo, ese regalo de Dios".

Este encuentro entre ambas figuras del fútbol mundial tuvo que retrasarse unos meses debido al complicado estado de salud de Pelé quien hasta se perdió la Copa del Mundo en Rusia el año anterior.