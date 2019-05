Uruguay vs Noruega EN VIVO vía Directv Sports: Hora y canales por el Mundial Sub-20 Polonia 2019

24 May 2019 | 9:8 h

Uruguay vs Noruega Directv Sports EN VIVO | este viernes 24 de mayo desde la 1:30 p.m. (hora peruana) por la jornada 1 del Grupo C de la Copa del Mundo Sub-20 Polonia 2019. Nuevamente el Estadio Widzew Lodz ha sido elegido como la sede y testigo de este importante encuentro, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos al instante, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

La Selección de Uruguay llegó a sellar su clasificación tras una importante participación en el último Sudamericano de la categoría que se desarrolló en Chile. El equipo inició con algunas dudas, pero las fue resolviendo con el pasar de los encuentros hasta terminar ocupando el tercer lugar de la tabla general. No obstante, el entrenador Fabián Coito, el autor del logro, ya no estará presente.

Sucede que el ex entrenador del seleccionado charrúa dejó la Sub-20 para tomar la dirección técnica de Honduras, siendo reemplazado por Gustavo Ferreyra. No obstante, el estilo no juego no cambiará y las jóvenes estrellas de Uruguay lo tiene en claro, además de, porque no, repetir lo hecho en el 2013, cuando llegaron a semifinales. Esta será una dura prueba dentro del parejo grupo.

Darwin Núñez (Peñarol), el habilidoso goleador Nicolás Schiappacasse (Parma) y Emiliano Gómez (Defensor Sporting) serán los líderes del ataque, que intentarán doblegar a la dura defensa de Noruega Sub-20. Los europeos vienen de disputar dos amistosos en el último mes de marzo y lo ganaron sin recibir goles: 1-0 sobre Austria y 2-0 ante Eslovaquia. Van en crecimiento.

Leer y estudiar te permite esto: Erling Haaland. El 9 de Noruega para el viernes. Zurdo, potente y con un peso aéreo brutal. Juega en Austria, en el RB Salzburgo. Le hacen juego por banda. Seguramente lo tome Ronald Araujo en los centros. Uruguay-Noruega, 15hs. @canal10uruguay pic.twitter.com/5TPSbAGcua — Rodrigo Romano (@RodrigoRomano76) 22 de mayo de 2019

Recordemos que la Selección de Noruega, que viene mejorando en esta categoría, logró la clasificación a un Mundial Sub-20 luego de 26 años y, obviamente, van por la sorpresa. Además, el presente futbolístico es alentador, pues eliminaron a Inglaterra, la vigente campeona de la categoría, en el repechaje. Un importante logro que alienta las expectativas del equipo en esta participación.

POSIBLES ALINEACIONES DEL URUGUAY vs NORUEGA EN VIVO MUNDIAL SUB-20

XI Uruguay: Renzo Rodríguez; Ezequiel Busquets, Bruno Méndez, Emiliano Ancheta, Maximiliano Araújo; Nicolás Acevedo, Juan Manuel Sanabria; Emiliano Gómez, Brian Rodríguez, Nicolás Schiappacasse y Darwin Núñez.

XI Noruega: Julian Lund; Christian Borchgrevink, Ulrik Fredriksen, Tobias Børkeeiet, Leo Oestigaard, John Kitolano; Hugo Vetlesen, Tobias Svendsen; Eman Markovic, Braut Haland y Ola Brynhildsen.

HORARIOS DEL URUGUAY vs NORUEGA EN VIVO MUNDIAL SUB-20

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 1.30 p.m.

Estados Unidos: 1.30 p.m. (ET) / 10.30 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 12.30 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 2.30 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 3.30 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 7.30 p.m.

¿QUÉ CANALES TRANSMITEN EL URUGUAY vs NORUEGA EN VIVO POR EL MUNDIAL SUB-20?

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Brasil: SporTV 2

Canadá: TSN3, TSN GO

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Honduras: Televicentro En Vivo, Telecadena 7 y 4, TDN

Italia: Sky Sport Uno, SKY Go Italia

México: TDN, Televisa Deportes En Vivo

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Polonia: TVP Sport Live Streaming, TVP Sport

Portugal: RTP Play, RTP2

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico

Reino Unido: FreeSports TV UK

Estados Unidos: Fox Sports 2, Telemundo Deportes En Vivo

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay, TeleDoce Uruguay

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

URUGUAY vs NORUEGA POR EL MUNDIAL SUB 20 EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Uruguay vs Noruega, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.