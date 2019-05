Mauricio Pochettino: "Mi futuro no es más importante que la Champions"

Quedan pocos días para la ansiada final de la Champions League y tanto el Tottenham como el Liverpool se preparan para conseguir la esperada 'Orejona'. Mauricio Pochettino, entrenador de los 'Spurs', vive con alegría la primera final del conjunto inglés por la Liga de Campeones en toda la historia del club.

"Estoy disfrutando mucho y pensando mucho. Es mi mejor momento en los últimos cinco años, hace cinco años desde que firmé... Hemos trabajado muy duro, pero lo disfruto. Estamos enfrente de uno de los mejores partidos que se puede jugar. Quizás solo sea comparable a la la final de la Copa del mundo. Estar en esto el próximo sábado es un privilegio. Somos afortunados de haber tenido tres semanas de preparación", declaró Pochettino en rueda de prensa.

El estratega argentino también mencionó la idea de poner a los 23 convocados en la foto de equipo minutos antes de la final. "Cuando jugué la final de la Copa del Rey ante el Zaragoza era uno de los capitanes del equipo y pensaba en poner a todos los jugadores en la foto de antes, porque todos los jugadores quieren jugar y los que ganen estarán en la foto y el resto no. No es justo. A los jugadores eso les importa, porque a mí me importaba, así que veremos si el sábado tenemos la oportunidad de poner a los 23 en la foto, para que todos ellos sean los héroes, no solo los once".

Además, Pochettino se mostró optimista sobre la recuperación de Harry Kane para el duelo en el Wanda Metropolitano. "Harry Kane, en la última semana, ha empezado a estar con el grupo. La sensación es positiva. Tenemos una semana por delante y el sábado evaluaremos cómo está progresando. Es importante que se sienta bien y veremos lo que pasa. No puedo decirte ahora si va a estar para empezar desde el principio o no, pero estoy contento con cómo está progresando".

Finalmente, el técnico de los 'Spurs' evitó referirse a su futuro tras la Champions League, priorizando la obtención de la 'orejona'. "Lo que pase en el futuro conmigo no importa más que la Champions League o la posibilidad de ganar un trofeo o el equipo. El foco está 100% en la final. Ya habrá tiempo para hablar de ello después".