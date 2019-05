¡Locura en Alemania! Hinchas del Unión Berlín invadieron el campo para celebrar ascenso a la Bundesliga [VIDEO]

Día histórico. El Unión Berlín igualó sin goles con el Stuttgart, que contó con los internacionales Mario Gómez y Benjamin Pavard (nuevo fichaje del Bayern Múnich), en la vuelta de los Playoff de la Bundesliga, y con el global de 2-2 y el valor del gol de visitante, consiguió ascender por primera a la Primera División del fútbol alemán.

Tras finalizar el partido, se desató la locura en el estadio An der Alten Försterei. Los miles de hinchas del Unión Berlín ingresaron al campo para felicitar a los jugadores por este mágico momento. Nunca antes vieron a su equipo participar en la Bundesliga y, ahora podrán jugar el clásico contra el Hertha Berlín, que promete ser un gran atractivo para la próxima temporada.

Union Berlín acabó tercero en la Bundesliga 2, con lo cual le permitió jugar el Playoff con Stuttgart, que acabó 16 en la tabla de posiciones del máximo circuito, pero no aprovechó este tipo de repesca para conservar la categoría.

Stuttgart vuelve a la Bundesliga 2 después de 2 años de estar en Primera División de Alemania, luego de que en la 2016-2017 acabara campeón de la segunda división con 69 puntos.

DATO: El Unión Berlín pertenece al antiguo barrio obrero de Köpenick, disputó anteriormente la máxima categoría de la Liga RDA, la DS-Oberliga (Deutscher Sportausschuss Oberliga).

Brilliant scenes as Union Berlin secure promotion to the Bundesliga for the very first time. VfB Stuttgart down pic.twitter.com/zkgbnsAkGQ