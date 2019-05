Miguel Trauco se quedó sin entrenador en Flamengo previo a la Copa América [FOTO]

La presencia de Miguel Trauco en el fútbol de brasil ha ido en descenso. Su llegada a Flamengo se dio de gran forma, pero con el pasar de las temporadas su nivel ha ido disminuyendo y con la llegada de Abel Braga su continuidad en los terrenos de juego era mínima. Sin embargo, el entrenador decidió abandonar el equipo, a pesar de la buena campaña que venía realizando este 2019.

Rodolfo Landim, presidente de Flamengo, fue el encargado de dar a conocer la sorpresiva noticia y que luego fue compartida a través de las redes sociales. Según el comunicado que se puede leer en la página web, Abel Braga decidió dar un paso al costado de la dirección técnica del ‘Mengao’ por algunos problemas personales. El DT conversó con su familia previamente.

De esta forma, Miguel Trauco se queda sin entrenador para este fin de semana, cuando Flamengo tenga que recibir a Fortaleza por el Brasileirao. De la misma forma, se confirmó que Marcelo Salles tomará el mando del equipo en las semanas restantes ante de la Copa América Brasil 2019 (inicia el 14 de junio), tiempo tras el cual el presidente Rodolfo Landim decidirá la posible de un DT.

O presidente Rodolfo Landim concede neste momento entrevista coletiva no Ninho do Urubu para falar sobre a saída do técnico Abel Braga. pic.twitter.com/OpX5cxpOiF