¡De luto! Muere en Brasil un jugador del Vasco da Gama en un accidente de motos

El futbolista brasileño, Thalles Lima de Conceição Penha, de 24 años, murió en un accidente entre dos motocicletas en la región metropolitana de Río de Janeiro, que dejó además otro fallecido y tres heridos, informaron fuentes oficiales.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro, el accidente ocurrió después de la colisión entre los dos vehículos en la ciudad de Sao Gonçalo, que perdieron el control y arrollaron a algunos peatones que estaban en el local.

Todas las víctimas fueron ingresadas en un hospital de la región y tres personas siguen internadas en diferentes estados de salud. Thalles fue descubierto -y jugó la mayor parte de su carrera- por el club carioca Vasco da Gama, pero llegó a ser prestado al Albirex Niigata de Japón y, a principios de 2019, pasó a defender el Ponte Preta brasileño, también en la condición de prestado.

En una nota, el Vasco da Gama lamentó la precoz muerte del jugador y se puso a disposición de la familia del futbolista. "Aún en shock con la noticia del accidente, lamentamos profundamente el fallecimiento del delantero Thalles Lima de Conceição Penha. Deseamos mucha fuerza a los familiares y amigos en este momento difícil", expresó el conjunto carioca en sus redes sociales.

El actual club de Thalles, el Ponte Preta, también se manifestó sobre el suceso y afirmó que recibió la noticia del "trágico accidente" de manera "triste y consternada". "En este momento de dolor, la Puente se solidariza con la familia y todos los amigos. Thalles, nuestros corazones están contigo", subrayó la formación.

Descubierto por el Vasco da Gama a los 11 años de edad, el atacante pasó a formar parte de la plantilla principal del club carioca en 2013, después de una "trayectoria marcada por muchos goles" en el equipo juvenil, y, un año después, fue convocado para la Selección Brasileña sub-20.

Thalles disputó 157 partidos con la camisa del Vasco da Gama y anotó 36 goles, además de conquistar cuatro títulos: el Campeonato Carioca 2015, la Copa Guanabara 2016, el Campeonato Carioca 2016 y la Copa Río 2017.

Ainda chocados com a notícia do acidente, lamentamos profundamente o falecimento do atacante Thales Lima de Conceição Penha.

Desejamos muita força aos familiares e amigos neste momento difícil. pic.twitter.com/EBzBYFabNF