Barcelona: Frenkie de Jong y los verdaderos motivos de su fichaje al cuadro "culé"

En su presentación como nuevo jugador del Barcelona, Frenkie de Jong fue sincero y reveló que no iba a fichar por el conjunto catalán, pero la intervención del presidente Bartomeu fue clave.

"El Barcelona siempre se interesó por mí y en realidad siempre fue mi preferencia. Pero las conversaciones se pusieron difíciles y tuve cada vez más la sensación de que en realidad no era el momento de irme a ese club", explicó Frenkie De Jong a la revista holandesa 'Voetbal International'.

Eso sí, el futbolista de la Selección de Holanda hasta se dio el lujo de descartar a clubes como Manchester City y PSG.

"Al final, quedaron el City y el PSG y dejé de tener en cuenta al Barcelona. Hasta que llamaron a mi agente y, de repente, se pusieron muy serios", agregó Frenkie De Jong.

Acto seguido, su agente, Ali Dursun, explicó que para aquel entonces ambos "acababan de descartar al Barcelona" y le recomendó al holandés "que dejase de responder a las llamadas telefónicas que recibía de España", sin embargo "resultó que Bartomeu quería venir".

Finalmente Frenkie De Jong se decidió por aceptar la propuesta del club español por un motivo especial. "El Barcelona vino con lo que yo quería. Y no, no tenía nada que ver con el dinero. Cuando hablo, hablo de fútbol, es lo que he hecho con todos los clubes interesados por mí", sentenció.