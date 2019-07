Pelota hizo extraño efecto durante un partido de Chapecoense [VIDEO]

En el fútbol brasileño ocurrió un hecho totalmente extraño. Y es que, mientras se disputaba el encuentro entre Chapecoense vs Atlético Mineiro por la fecha 10 del Brasileirao, la pelota terminó haciendo un movimiento misterioso en el aire, lo que dejó estupefactos a los periodistas.

¿Qué pasó exactamente? Sucede que durante un tiro de esquina a favor de Chapecoense, Diego Torres ejecutó el disparo al corazón del área, sin embargo, en el aire, la pelota hizo un extraño efecto: al momento que bajaba, nuevamente se elevó y volvió a bajar.

Tras este suceso, los periodistas que transmitían el partido no lo podían creer. "¿Cómo es posible? ¡La física no lo permite!", dijo el narrador que estaba a cargo de relatar el partido entre Chapecoense vs Atlético Mineiro.

Minutos después, el relator se atrevió a lanzar algunas bromas."“Esto es algo sobrenatural. Creo que tendría que enviarlo a un detective. ¿Es un fantasma? Nunca lo vi", dijo en plena transmisión del fútbol brasileño. Esta acción se ha convertido en viral en YouTube.

Finalmente, Chapecoense terminó perdiendo de local por 2-1 tras no poder controlar el marcador puesto que empezó ganando tras el gol de Everaldo apenas sobre el minuto de haberse iniciado el partido. Los goles para Atlético Mineiro lo anotaron Iago Maidana a los 80’ y Vinícius Goes 90+9’. E

En la próxima fecha, Chapecoense visitará a Sao Paulo, mientras que Mineirao será local en Fortaleza. Con respecto a la tabla de posiciones, el equipo de Chapecó marcha en zona de descenso con 8 puntos en diez jornadas disputadas, mientras que los albinegros están en la cuarta posición con 19 puntos, a 7 del líder Palmeiras.