¡Tres jugadores y dinero! PSG rechazó importante oferta del Real Madrid por Neymar

Tras varias semanas de silencio, el Real Madrid entró en escena para hacerse con el fichaje de Neymar. Ahora bien, desde Francia aseguran que la primera oferta no ha convencido al PSG, pero las negociaciones seguirán su curso en los próximos días.

Según L'Equipe, el Real Madrid ofreció 100 millones de euros más los pases de Gareth Bale, James Rodríguez y Keylor Navas para quedarse con Neymar. Una importante oferta se mire por donde se mire.

Sin embargo, la oferta no ha gustado mucho al PSG, que sí está dispuesto a aceptar futbolistas como moneda de cambio, pero no está muy de acuerdo en aceptar a dos jugadores como Gareth Bale y James Rodríguez, que no son jugadores muy del gusto de Thomas Tuchel y cuyos emolumentos no son poca cosa.

El futbolista que sí es del agrado de Tuchel es Keylor Navas, que está decidido a salir del Real Madrid al perder su cuestión de indiscutible en el arco. El PSG ya quiso anteriormente al costarricense, que sí estaría dispuesto a pelear el titularato con el francés Alphonse Aréola en el capital gala.

Aunque Gareth Bale fue titular y figura en el estreno de la Liga Santander, para Zinedine Zidane tanto el galés como James Rodríguez son jugadores prescindibles y a los que el Real Madrid falló en traspasar en el presente mercado de pases.

El PSG, que pagó 222 millones de euros por Neymar hace dos temporadas, quiere recuperar la inversión puesta en el brasileño y no está dispuesto a aceptar ofertas a la baja de clubes interesados como Real Madrid, Barcelona y Juventus.

Lunes 2 de septiembre, fecha límite para el fichaje de Neymar

A menos de dos semanas para el cierre del Libro de Pases, el Barcelona espera que el PSG le acepte una cesión con una opción de compra por Neymar mientras la Juventus ofrece dinero más el pase de Paulo Dybala. ¿Y el Real Madrid? El club ahora sí piensa acelerar negociaciones por el fichaje de un futbolista que sería un tremendo salto de calidad para su plantilla.