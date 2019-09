¡Acepta la realidad! Diego Maradona y el difícil panorama con Gimnasia en la Superliga: "Yo no soy mago"

Previo al duelo del lunes ante Talleres en Córdoba, Diego Maradona agradeció a los hinchas de Gimnasia por el cariño recibido desde su estadía en la Superliga de Argentina.

“Lo primero que encontré fue la gente de Gimnasia, que me mima, me demuestra cosas. Mira hacia el futuro y me encanta eso, me gusta muchísimo. Soy un tipo feliz. Yo sé que mi mamá está feliz y eso me empuja", señaló Diego Maradona.

“Irme del país como me fui y cuando vuelvo me encuentro con estos hinchas fervorosos que no existen en ninguna parte de mundo. Lo puedo asegurar, los quiero abrazar uno por uno”, agregó el ex10 de la selección argentina.

Acto seguido, Diego Maradona agradeció a los dirigentes de Gimnasia por las comodidades que le brindan en Argentina. “Tanto el Gallego como Adrián son unos fenómenos. El profe. Toda la gente quiere que el Tripero Salga. Nos dan todas las comodidades. Nosotros pedimos algo y lo tenemos. Agradecemos a Gimnasia, a todo la gente”, manifestó.

Finalmente Diego Maradona pisó tierra y recordó de la situación incómoda que atraviesa Gimnasia.

“Estamos dando todo lo que tenemos. Me dijeron: 'No va a ir a entrenar, va ir una vez cada tanto. No me quiero ir de Estancia Chica. Los chicos necesitan entrenar y acostumbrarse a ganar. Yo no soy mago, pero tengo cuarenta y tanto años de fútbol y sé lo que significa ser un Tripero”, sentenció.