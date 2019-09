Juan Román Riquelme quiere que Messi juegue en Boca Juniors: “Sería maravilloso"

"Sería un sueño ver a Messi con la camiseta de Boca", con esta frase Juan Román Riquelme despertó la ilusión de los hinchas 'Xeneizes', quienes ya sueñan ver a Lionel defendiendo la camiseta del equipo de sus amores en la Bombonera. Un anhelo que se podría convertir en realidad.

En conferencia de prensa, Juan Román Riquelme dio detalles sobre su partido de despedida. 'Topo Gigio' prometió que en este encuentro lo disputarán todas las estrellas de Boca Juniors, aunque no descarto ver a Lionel Messi con la camiseta 'Xeneize'. Sin lugar alguna, una verdadera sorpresa que el jugador quiere regalar a sus fanáticos.

"Me pidió(Messi) que lo haga en la fecha en la que no juega, sería el único que me permitiría que esté por fuera de los muchachos de mi club. Sería maravilloso, ojalá", indicó Juan Román Riquelme. Inmediatamente los hinchas de Boca Juniors se empezaron a ilusionar con ver a la 'Pulga' en la Bombonera, como invitado especial de la fiesta.

Juan Román Riquelme se refirió sobre el partido que desempeñó Lionel Messi ante Borussia Dortmund por la Champions League. Este duelo marcó el primer partido oficial de 'Lio' con la camiseta de Barcelona en la presente temporada.

¿Sin Diego Armando Maradona?

En una fiesta exclusiva para hinchas de Boca Juniors es imposible que comience sin la presencia de Diego Armando Maradona, máximo de ídolo del cuadro azul y dorado. Juan Román no reveló si para su partido de despedida estará presente el actual entrenador de Gimnasia de La Plata.

"Dije que van a jugar los del 2001 y 2009, después me hubiese encantado que esté. Me hubiese gustado que puedan estar todos", señaló el ex jugador de Villareal. La fiesta para el último partido de Juan Román Riquelme ya tiene a los invitados.