Bebeto y la razón del porqué no fichó por el Barcelona

José Roberto Gama de Oliveira, más conocido como Bebeto, siempre será recordado en la historia del fútbol brasileño por conseguir la Copa del Mundo con la "Canarinha" en 1994. Sin embargo, lo que pocos conocen es que el ex futbolista "garoto" estuvo cerca de vestir la camiseta del Barcelona, pero dentro de la directiva de La Coruña intervinieron para frustrar el acuerdo.

“Tuve la oportunidad cuando estaba en el Deportivo, pero me quedé allí. Después de la primera Liga, que fui máximo goleador, pude ir, gente del Barza habló con mis agentes, pero Lendoiro no me dejó. Me dijo: “Si tú te vas, me matan”. Me hizo una propuesta muy buena y me quedé”, declaró Bebeto en la gala de los premios ‘The Best’.

El ex La Coruña también se refirió a Lionel Messi, quien recibió el premio "The Best" al mejor jugador. “Pienso que el premio está en buenas manos. Hay otros jugadores que se lo han merecido años atrás como Cristiano y el propio Van Dijk que hizo una gran temporada el año pasado, pero en manos de Messi, el premio está en buenas manos”.

Además, Bebeto fue consultado sobre el presente de otro brasileño, Philippe Coutinho. “Es difícil de hablar porque tiene una calidad impresionante y lo está haciendo bien en el Bayern ahora. Hay veces que uno no está contento en un sitio y va a otro y se siente bien. El fútbol es así”.

Así mismo, el momento que vive Neymar no pasó desapercibido para el histórico de la "Verdeamarela". “Pienso que Ney nunca debería haber salido del Barza. Tenía una ciudad impresionante, la gente lo quería mucho, con Messi a su lado, con él iba a crecer mucho...”.

Finalmente, Bebeto expresó su tristeza por los problemas extradeportivos por los que estuvo pasando el "10" del PSG. “Infelizmente, tuvo muchos problemas. Él tiene un talento impresionante, pero necesita cuidar su carrera fuera del campo. Yo quiero hablar del Ney de dentro del campo, de la Liga que ganó... Ahora hablar de Ney en esta situación me quedo un poco compungido porque es una persona que le tengo mucho cariño, que lo vi empezar, siempre creí en él”.