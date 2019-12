Unas máquinas: 100 victorias de Pep Guardiola en Premier League y 1000 goles de sus equipos en liga [VIDEO]

La aparición de Pep Guardiola en el fútbol generó un gran cambio, siendo uno de los modelos más importantes a seguir en la actualidad. El entrenador español destacó en cada club que le tocó dirigir y hoy ha consumado una importante marca goleadora en sus dirigidos.

Esta tarde, el vigente bicampeón de la Premier League de Inglaterra logró una gran victoria en el Etihad Stadium, por 2-0, con goles se Sergio 'Kun' Agüero y Kevin de Bruyne. Las dos anotaciones sirvieron para superar el millar de goles a nivel de ligas para el DT español.

A lo largo de su camino en el torneo inglés, Josep Guardiola encaminó al Manchester City a un gran juego, vistoso y aplastante, con el que sumó 335 goles en la Premier League. Han sido en un total de tres temporadas completas ya la actual que lleva 20 fechas en disputa.

La marca goleadora se suma a lo conseguido en el pasado, con el Barcelona fueron 412 goles en 5 temporadas en LaLiga Santander y 254 con el Bayern Munich, en tres campañas de la Bundesliga. En total, se obtienen 1001 anotaciones, una cifra espectacular.

Y en general, hay 1586 goles en 612 partidos, considerando copas y participación en la Champions League. Marca se encargó de revelar estos números, además de otros detalles relevantes, como señalando a los jugadores que más destacaron a lo largo de todo el proceso.

Lionel Messi funge como el máximo goleador con 138 tantos, seguido por Sergio Agüero con 72 y Sterling con 53. De la misma forma, en cuanto a las asistencias, la 'Pulga' también lidera con 59, pero de cerca está De Bruyne (50), que podría superarlo muy pronto.

Pep Guardiola suma 100 triunfos en la Premier League en 134 partidos, superando el récord que tenía José Mourinho, quien lo consiguió en 142 duelos. Además, estableció un récord al sumar 100 puntos en la temporada 2017-18. En su camino consumó dos títulos locales, también el único en ganar al mismo tiempo la EFL Cup, FA Cup y Community Shield (2019).

