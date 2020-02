Independiente del Valle vs Flamengo [ESPN2 EN VIVO] Final Ida de Recopa Sudamericana 2020

ESPN2 EN VIVO Independiente del Valle vs Flamengo ONLINE | TRANSMISITÓN GRATIS | STREAMING | Este miércoles 19 de febrero se juega el partido de ida de la Recopa Sudamericana. El duelo está pactado para las 8:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Olímpico Atahualpa y será transmitido EN DIRECTO por DirecTV. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

Cita de altura. Flamengo, campeón de la Copa Libertadores, visita a Independiente del Valle, monarca de la Copa Sudamericana, en un partido que significa todo un reto para Jorge Jesus y sus dirigidos por lo que significa jugar a 2.850 metros sobre el nivel del mar.

Ahora bien, Flamengo no podrá disponer de Gabigol, su máxima figura y que acarrea una suspensión de la final de la Libertadores ante River, ni tampoco de uno de sus flamantes refuerzos, el zaguero Léo Pereira, debido a una lesión.

La baja del máximo artillero de la Copa Libertadores abre la puerta de titularidad a varios aspirantes, aunque el que lleva la delantera es Pedro, uno de los delanteros pedidos por Jorge Jesus a mediados de año y que recién llegó en enero de 2020 procedente de la Fiorentina.

Tras un largo tiempo de vacaciones por una temporada agotadora, la plantilla principal de Flamengo ya está de vuelta a la acción y acumula cuatro triunfos consecutivos, el último el más resonante de todos: 3-0 ante Athletico Paranaense, por la Supercopa de Brasil.

"Sé que los jugadores se cansan más y tienen problemas para respirar. Nunca he estado en altitud como entrenador o como jugador. Por lo tanto, haré lo que transmita el equipo médico de Flamengo", afirmó Jorge Jesus en la previa del duelo ante Independiente del Valle.

👌 ¡La fábrica de cracks! Así trabaja @IDV_EC con sus juveniles, una de las claves de su crecimiento para ganar la #Sudamericana y jugar la final de la #Recopa. pic.twitter.com/17yvoQyoiN — Recopa Sudamericana (@RecopaConmebol) February 17, 2020

El campeón de la Sudamericana, por su parte, empezó la temporada con un triunfo por 2-1 ante Mushuc Runa por la liga local y afronta con mucha ilusión la posibilidad de levantar un trofeo a costa de la constelación de estrellas que es el Flamengo.

"Nosotros podemos ganar la final de la Recopa. La clave está en creer: ¡y nosotros creemos! Confiamos en nuestras posibilidades y en nuestro equipo", afirmó Alejandro Cabeza, delantero de 22 años y máximo anotador en la Sudamericana 2019 con cuatro goles.

.@GiorgiandeA: “Quando entramos no campo de jogo, respeitamos muitos os adversários. Temos a nossa característica. A cada vez vamos ser mais fortes e melhores. A humildade que temos também é uma característica e seguiremos por esse caminho“.



📷: @AlexandreVidal1 / CRF pic.twitter.com/pdZdMkHIoC — Flamengo (@Flamengo) February 18, 2020

Cabe destacar que la vuelta de la Recopa Sudamericana entre Independiente del Valle y Flamengo se disputará el próximo miércoles 26 en el Maracaná de Río de Janeiro.

Alineaciones probables del Independiente del Valle vs Flamengo

Independiente del Valle: Piedra, Landazuri, Schunke, Segovia, Beder Caicedo, Mera (Moisés Caicedo), Pellerano, Faravelli, Nieto, Torrres, Sánchez.

Flamengo: Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Filipe Luis, William Arao, Éverton Ribeiro, De Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro.

¿Cuándo juegan Independiente del Valle vs Flamengo por Recopa Sudamericana?

Independiente del Valle enfrenta a Flamengo este miércoles 19 de febrero (8.30 p.m. hora peruana) en el Estadio Atahualpa de Quito.

