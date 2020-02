► Seattle Sounders vs Olimpia EN VIVO vía FOX Sports: minuto a minuto 1-1 ConcaChampions

Ver Seattle Sounders vs Olimpia EN VIVO vía FOX Sports, TUDN y ESPN ONLINE | TRANSMISIÓN GRATIS | STREAMING | HOY se juega el partido de vuelta de los octavos de final de la Concachampions. El duelo está pactado para las 10:00 p.m. (hora peruana) en el CenturyLink Field y será transmitido EN DIRECTO por Fox Sports. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

Sigue todas las incidencias del partido Seattle Sounders vs. Olimpia.

Minuto a minuto.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

42' ¡UFFF! Pineda ingresa al área y saca un remate que se le va desviado.

40' Amarilla para Arboleda (Olimpia).

33' Ningún rival concede nada al otro. La clasificación a cuartos está en juego.

28' Gol anulado a Seattle Sounders. Joao Paulo anota, pero estaba en offside.

25' Ruidíaz se muestra muy participado, constantemente ofreciendo en apoyo y picando al espacio.

21' Cristian Roldán se impone en la pelota parada y anota de cabeza en el área.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE SEATTLE SOUNDERS!

20' Ruidíaz habilita a Jones, pero el atacante no controla bien el balón, pero a su favor el esférico se desvía en un contrario y acaba en córner.

18' Intento de Ruidíaz, el peruano saca el centro, pero la defensa desvía al lateral.

12' Partido muy trabado entre Seattle y Olimpia.

3' Elvin Oliva se impone en un córner y define con un potente cabezazo para anotar el 1-0.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE OLIMPIA!

1' Amarilla para Mejía (Olimpia) por una dura entrada contra un rival.

0' Arranca el partido en el CenturyLink Field.

Seattle Sounders: Frei, Nouhou, Arreaga, O'Neill, Leerdam, Roldan, Delem, Morris, Joao Paulo, Jones y Raúl Ruidíaz.

Entrenador: Brian Schmetzer.

Olimpia: Menjívar, Núñez, Leverón, Mejía, Oliva, Pineda, Garrido, Flores, Pinto, Bengtson y Arboleda.

Entrenador: Pedro Troglio.

Aunque Seattle Sounders -actual campeón de la MLS- sacó un valioso empate a 2-2 en su visita al Olimpia de Honduras, el club estadounidense no quiere protagonizar ningún tipo de sorpresa y su entrenador Brian Schmetzer ha trabajado duro con el grupo en busca de hacer el partido que les asegure la victoria y el pase a los cuartos de final.

Además Schmetzer tiene también la buena noticia de la mejoría que ha registrado el delantero uruguayo Nicolás Lodeiro, quien no pudo jugar en el primer partido por problemas de tendinitis, que ya ha superado.

"La posibilidad de contar con Nico nos permite incrementar también nuestro potencial de juego individual, colectivo y también de tener mayores opciones en el ataque", destacó Schmetzer. "Pero nuestra asignatura pendiente con relación al primer partido fue el trabajo en la defensa".

Schmetzer piensa que su equipo, a pesar del empate conseguido de visitante, su meta no es otra que marcar los goles que les aseguren la victoria y el pase a los cuartos de final y escapar de cualquier resultado sorpresa que lo deje fuera de los cuartos de final.

Si Lodeiro vuelve a la alineación titular de Seattle Sounders, los actuales campeones de la MLS incrementan sus posibilidades de triunfo, dado que su presencia es un plus para la gran pareja que hace con el delantero peruano Raúl Ruidíaz.

No. 3 - Nicolás Lodeiro

No. 11 - Raúl Ruidíaz

No. 30 - Jordan Morris

No. 34 - Stefan Frei

No. 42 - João Paulo

No. 45 - Cristian Roldan



