¡Clásico rojo! Manchester United venció 2-0 al City por la Premier League | RESUMEN Y GOLES

Manchester United busca regresar a la Champions League y hoy dio un gran paso. A base de buen fútbol, cerró un triunfo en Old Trafford gracias a los goles de Martial y Scott McTominay ante Manchester City de Pep Guardiola.

Si bien es cierto, al Manchester City no le cobraron un gol a 'Kun' Agüero por un fuera de juego, Manchester United estuvo fino en todas sus líneas y cometió los menos errores posibles para poder gritar un triunfo en su campo.

Manchester City dominaba pero no encontraba los espacios para hacer daño a David De Gea. United cumplía la labor de contrarrestar los ataques rivales de las mejor manera.

Sobre los 30' se pudo inclinar la balanza es un partido que parecía muy cerrado. En una genial jugada preparada, Bruno Fernandes habilitó a Martial para que, en primera, le pegue al balón y decrete el primero del partido.

Para el complemento, City arrinconó más al United que apeló al total contra ataque. Gabriel Jesús y Sterling fueron los que más intentaron rematar al arco de David De Gea. Al inicio del complemento, el referí le anuló un gol legítimo al 'Kun' Aguero.

A pesar de ello, City siguió empujando al equipo, sufriendo por momentos en defensa. James volvió loco a los "ciudadanos". Martíal también hacía el mismo papel.

En los minutos finales, cuando el City estaba volcado en campo del United, ocurrió un grave error del golero Ederson, que tras querer rechazar el balón, se la puso a tiro de gol al jugador Scott McTominay, que no corto ni perezoso, le puso la cereza al pastel.

SEGUNDO TIEMPO

Final del partido en Old Trafford.

¡GOOOL!

95' McTominay anota el segundo tras error de Ederson. ¡Golazo!.

89' Remate de Sterling, a las manos de De Gea (MU).

75' Gabriel Jéseus (MC) remata y salva De Gea.

70' James dejar como cono a Otamendi y sacó el remate. Atajó Ederson (MC).

62' Foden (MC) vuelve disparar desde lejos. Desviado.

60' Centro y Otamendía (MC) asusta el arco de De Gea.

56' Phil Foden (MC) exige a De Gea con un remate.

48' Se le escapa el balón a Ederson (MC) y Martial se tiró con todo. Chocó con el balón.

47' GOL anulado de Agüero (MC) por fuera de juego. VAR confirmó la decisión arbitral.

Ya se juega el segundo tiempo en Old Trafford.

ENTRETIEMPO

Minuto a minuto.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

45' Dos minutos de adición.

41' Amarilla para Fred (United) por reclamar un penal que sí era.

38' Jugadón de Wan-Bissaka superando una gran maniobra a Zinchenko, pero Otamendi cierra bien y desvía su centro.

35' Wan-Bissaka está neutralizando y ganándole todos los duelos individuales a Sterling.

30' Tiro libre cerca de la frontal del área, Bruno Fernandes cucharea el balón, Anthony Martial gana el vivo, pica al espacio y define con un violento remate al primer palo que puede con Ederson.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL UNITED!

27' ¡Lo que acaba de perderse Martial! Balón largo para el francés, que supera con el control a Fernandinho, enfila hacia arco contrario, tiene para jugar con Bruno Fernandes, pero apuesta por el disparo y va a las manos de Ederson. Sus compañeros no paran de reclamarle.

24' ¡UFFF! Gran jugada de Fred para superar a un rival con una huacha por banda derecha, el brasileño saca el centro venenoso para Martial, pero Fernandinho se anticipa y rechaza al lateral.

22' Balón largo para Martial, el francés hace un gran control, pero Otamendi se recupera y logra bloquear oportunamente el disparo del francés.

18' Dominio del City, pero el United está bien posicionado en el campo, impidiendo que su rival pueda progresar en los últimos metros.

15' ¡Ocasión del United! James ingresa al área, pero define mal: al cuerpo de Ederson cuando tenía todo el arco a su disposición.

13' Jugadón de Aguero para superar a Maguire con una huacha, pero Matic hizo la cobertura y evitó el disparo del argentino.

12' Buena transición del City que acaba en un centro bloqueado por un defensa del United. Sterling había recibido por izquierda, encaró hacia la línea de fondo, hizo la pausa, pero ya lo habían cercado cuando quiso habilitar a un compañero.

10' ¡Atajadón de De Gea! Aguero lidera una contra, habilita a Foden en banda derecha, el volante saca un centro pasado para Sterling que controla y define al otro palo, pero el arquero del United despeja al lateral.

8' Balón largo para Martial, que sufre un codazo en la nuca de Fernandinho que no advierte el árbitro.

7' ¡UFFF! Gundogan saca un centro pasado para la aparición de Aguero, pero Williams está atento para despejar al córner.

5' City gestiona el balón, atrae jugadores rivales, pero no está logrando ser profundo debido al buen posicionamiento de sus rivales.

2' Presión alta del United para entorpecer la salida del City.

1' El partido arranca en el Old Trafford.

Formaciones confirmadas Manchester United vs Manchester City

Manchester United: De Gea, Lindelof, Maguire, Shaw, Wan-Bissaka, Matic, Fred, Fernandes, Williams, James y Masrtial.

Entrenador: Ole Gunnar Solksjaer.

Manchester City: Ederson, Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Zinchenko, Rodrigo, Gündogan, Foden, Bernardo, Sterling, Agüero.

Entrenador: Pep Guardiola.

Manchester United vs Manchester City

El árbitro del encuentro será Mike Dean. Una nueva edición del Derbi de la ciudad de Manchester se pondrá en marcha este fin de semana, ambos ya sin esperanza de logar el título de la Premier League, pero sí en la pelea por meterse a la zona de acceso a Champions League. El Manchester United de Ole Gunnar Solskjaer está más obligado.

A pesar de tener una racha positiva de 9 partidos sin conocer la derrota, los ‘Diablos Rojos’ no dejar de caer en la irregularidad, lo que hace que la tabla de ajuste cada vez más en el medio. El pasado fin de semana, Manchester United midió fuerzas con el entonado Everton, de visita, y se salvaron de perder gracias al VAR. Fue un 1-1 emocionante.

En tanto, el Manchester City llega con una fecha menos de Premier League, pero con la alegría de haber conseguido el título de la EFL Cup tras vencer al Aston Villa. Los de Pep Guardiola no quieren bajar el ritmo, pues tienen en mente llegar lejos en la Champions League y este choque será para afinar detalles antes de recibir al Real Madrid.

Los últimos derbis de esta clase han tenido una curiosa coincidencia, pues el equipo local nunca pudo ganar en los cuatro duelos recientes. De forma intercalada, el Manchester City ganó 2-0 y 3-1, mientras que el Manchester United lo hizo por 2-1 y 1-0, el último fue por la Copa de la Liga, la cual los ciudadanos terminaron ganando, como explicamos.

El encuentro promete goles, en especial por la buena sintonía que encontró el portugués Bruno Fernandes en la zona medular del Manchester United, ya siendo notorio su peso con goles. Odion Ighalo quiere ser su socio ideal. Al frente estará Sergio Agüero (16 goles) y Raheem Sterling (11), que han sido cuidado recién, pero ansían brillar en este duelo.

Manchester United vs Manchester City EN VIVO Posibles alineaciones

XI Manchester United​: David de Gea; Luke Shaw, Harry Maguire, Victor Lindelof, Aaron Wan-Bissaka; Scott McTominay, Fred o Andreas Pereira; Jesse Lingard, Bruno Fernandes, Juan Mata; y Odion Ighalo.

XI Manchester City:​ Ederson; Benjamin Mendy, Aymeric Laporte, John Stones, Kyle Walker; Rodri, Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne; Raheem Sterling, Sergio Aguero o Gabriel Jesus y Riyad Mahrez.

¿Cuándo juegan Manchester United vs Mancheste City?

Este domingo 8 de marzo por la Premier League.

Partidos de hoy Premier League

Chelsea vs. Everton

Manchester United vs. Manchester United

¿Dónde juega Manchester United vs Manchester City?

En el Estadio Old Trafford de Manchester.

Old Trafford

Old Trafford es un estadio de fútbol ubicado en Old Trafford, Gran Mánchester, en la región noroeste de Inglaterra, y la casa del Manchester United. Con una capacidad de 76 000​ es el estadio de fútbol de clubes más grande en el Reino Unido, y el undécimo más grande de Europa.​

